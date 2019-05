Pronostico Liverpool vs Barcellona | Champions League 07-05-2019 e Formazioni

Pronostico Newcastle Vs Liverpool - Premier League 04-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Newcastle – Liverpool, Premier League, 37^ Giornata, Sabato 4 Maggio 2019 ore 20.45Newcastle / Liverpool / Premier League / Analisi – Al St James’ Park, il Liverpool prova a giocarsi le ultimissime carte per conquistare la Premier League, dopo la disfatta del Camp Nou causata dal marziano Messi. I Reds affronteranno sabato sera il Newcastle dell’ex Benitez, abbondantemente salvo e senza nessun ...

Barcellona-Liverpool : probabili formazioni - Pronostico e quote scommesse : Barcellona-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote scommesse Mercoledì 1 Maggio 2019 alle ore 21:00 si gioca, allo Stadio Camp Nou di Barcellona, il match d’ andata tra Barcellona e Liverpool valido per le semifinali di Champions League 2019. Barcellona-Liverpool: come arriva la squadra di Valverde I blaugrana arrivano a questa semifinale dopo aver vinto, sia in casa che in trasferta, contro il Manchester United. A ...

Pronostico Liverpool Vs Huddersfield - Premier League 26-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Huddersfield, Premier League 36^ Giornata, Venerdì 26 Aprile 2019 ore 21.00Liverpool / Huddersfield / Premier League / Analisi – Mancano 3 giornate al termine di una delle Premier League più incerte degli ultimi anni e dove potrebbe consumarsi a breve il duello tra Liverpool e Manchester City. I Reds, al momento in testa al campionato (aspettando il derby di Manchester), ospitano il fanalino di ...

Pronostico Cardiff Vs Liverpool - Premier League 21-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cardiff – Liverpool, Premier League, 35^ Giornata, Domenica 21 Aprile 2019 ore 17.00Cardiff / Liverpool / Premier League / Analisi – La strada della Premier League passerà per il Millenium Stadium, dove il Liverpool capolista sfiderà il Cardiff, che è pienamente rientrato nella lotta per non retrocedere grazie agli ultimi risultati positivi, nell’ultimo dei posticipi della trentacinquesima giornata di ...

Pronostico Porto-Liverpool - non c’è alcun dubbio per i bookies sul passaggio del turno : Contro un Liverpool che va a mille sarà difficilissimo per il Porto ribaltare il risultato nel ritorno dei quarti di finale in Champions League. All’andata, giocata ad Anfield Road, finì 2-0 per i Reds, che tra tutte le competizioni hanno infilato sette vittorie consecutive. A fasi alterne, invece, i Dragoes nell’ultimo periodo: due vittorie, un pari e un ko nelle ultime quattro. Il verdetto degli analisti Microgame è ...

Liverpool-Chelsea : dove vederla - probabili formazioni e Pronostico : Liverpool-Chelsea: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Liverpool-Chelsea, in programma domenica 14 aprile alle ore 17:30 all’Anfield di Liverpool, è il big match della 34a giornata di Premier League. I Reds sono in piena corsa per il titolo, i Blues devono difendere la qualificazione in Champions League. All’andata il match terminò 1-1 allo Stamford Bridge: vantaggio dei londinesi con Hazard e pareggio ...

Pronostico Liverpool Vs Chelsea - Premier League 14-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Chelsea, Premier League 34^ Giornata, Domenica 14 Aprile 2019 ore 17.30Liverpool / Chelsea / Premier League / Analisi – Sfida decisiva per le sorti della Premier League quella che andrà in onda domenica pomeriggio ad Anfield, dove Liverpool e Chelsea si giocheranno gran parte della stagione nel big match della trentaquattresima giornata. I Reds sono primi, ma il City è dietro di 2 punti, mentre i ...

Pronostico Liverpool vs Porto - Champions League 09-04-2019 - Formazioni e Dati : Champions League 2018/2019, andata quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Liverpool-Porto, martedì 9 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Liverpool-Porto, in programma martedì 9 aprile 2019. Il Liverpool ospita il Porto per la gara di andata dei quarti di Champions League. I Reds sono il club inglese che vanta il maggior numero di successi in questa competizione (5), ...

Champions League - anteprima Liverpool-Porto : il Pronostico è tutto per i Reds : Domani, martedì 9 aprile, si apre il tabellone dei quarti di finale Champions League con le prime due partite valide per l’andata, il derby inglese Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto con i Reds nel ruolo di grandi favoriti a conquistare la semifinale. I vice campioni d’Europa, infatti, in virtù di un sorteggio felice affronteranno quella che sulla carta appare l’avversaria più abbordabile del lotto. Sette le Champions in campo, alle ...

Southampton-Liverpool : probabili formazioni - quote e Pronostico : Southampton-Liverpool: probabili formazioni, quote e pronostico Venerdì 5 Aprile 2019 il Southampton ospiterà il Liverpool al St. Mary’s Stadium. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 33esima giornata di Premier League, è fissato per le ore 21:00. Southampton-Liverpool: il pronostico La squadra di Hasenhuttl sta dimostrando di voler salvarsi a tutti i costi e infatti gli ultimi risultati lo stanno dimostrando. ...

Pronostico Southampton Vs Liverpool - Premier League 05-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Southampton – Liverpool, Premier League 33^ Giornata, Venerdì 5 Aprile 2019 ore 21.00Southampton / Liverpool / Premier League / Analisi – La strada della Premier League passa per il St Mary’s Stadium, dove il Liverpool capolista (aspettando la gara del Manchester City) affronterà il Southampton, in grande ripresa ma non ancora salvo, in uno degli anticipi della trentatreesima giornata di campionato. ...

Liverpool-Tottenham : Pronostico - quote e probabili formazioni : Liverpool-Tottenham: pronostico, quote e probabili formazioni Liverpool-Tottenham si disputerà Domenica 31 Marzo alle ore 17.30. Il match, valido per la 32esima giornata di Premier League, avrà luogo allo Stadio Anfield di Liverpool. C’è grande attesa per il big match inglese di Domenica! Due grandi squadre scenderanno in campo e di sicuro non mancheranno spettacolo e gran calcio. I Reds di Klopp partono sicuramente da una ...

Pronostico Liverpool Vs Tottenham - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Tottenham, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 17.30Liverpool / Tottenham / Premier League / Analisi – Il posticipo della trentaduesima giornata di Premier League, potrebbe essere decisivo per le sorti dell’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool capolista si gioca una piccola fetta di titolo, affrontando il Tottenham che, nonostante la qualificazione ai quarti di ...