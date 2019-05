Programmi TV di stasera | martedì 7 maggio 2019 Su Rai1 al posto di «L’Aquila – Grandi

davidemaggio

(Di martedì 7 maggio 2019) Ambra Angiolini e Carolina Crescentini in La verità vi spiego sull'amore, ore 21.25: La verità vi spiego sull’amore – 1^TvFilm di Max Croci del 2017, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Giuliana De Sio. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Dora, dopo una relazione di sette anni e due figli, viene lasciata dal compagno Davide e cerca di costruirsi una nuova vita, ma non è facile. Sopraffatta dalla routine, si rifiuta di elaborare il trauma finché arriva il momento di raccontare la verità al figlio Pietro. Il film va in onda aldella fiction L’Aquila –Speranze, spostata daalla prima serata di Rai3 a causa dei bassi ascolti registrati nelle prime tre puntate.Rai2, ore 21.20: The Voice of ItalyLa ricerca di nuovi talenti continua con le Blind Audition di The Voice of Italy. Dallo Studio 2000 del ...

