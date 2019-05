Prezzi benzina | diesel e gpl | stabilità sulla rete carburanti italiana

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete : Fase di la quiete sulla rete carburanti italiana: non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo i ribassi degli ultimi giorni di Eni e IP. Anche sul territorio, Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : nuovi ritocchi al ribasso : Registrati ribassi sulla rete carburanti italiana: ieri IP ha limato di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina e di 0,5 cent quello del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,628 euro/litro, ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi in ribasso sulla rete carburanti : Dopo mesi di rialzi, oggi i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa sono in ribasso: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni e IP hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...

Benzina e diesel - ultimo rialzo? I Prezzi aggiornati : Dopo gli aumenti in concomitanza con il ponte tra Pasqua e il 25 aprile ci potrebbe essere una 'tregua' per gli...

Prezzi benzina - diesel e gpl : si chiude il giro di rialzi : Si è chiuso ieri il giro di rialzi avviato mercoledì da Eni e IP: secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, ieri Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self ...

Aumenti benzina - Prezzi carburanti alle stelle : rischio speculazioni legate alle vacanze : Secondo le rilevazioni di Codacons, il prezzo dei carburanti sale alle stelle, con ritocchi in rialzo delle compagnie petrolifere. Il Codacons afferma anche che, dato che l'aumento avviene in prossimità dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, questo esporrebbe gli automobilisti al rischio di speculazioni legate alle vacanze. Rispetto all’aprile 2018, le famiglie che si preparano agli spostamenti con le proprie vetture sosterranno un aumento per ...

Prezzi della benzina in continuo aumento - si superano i 2 euro al litro : Gli aumenti sono dovuti sia alla situazione politica in Libia che all' embargo sull'importazione di greggio dall'Iran . Tante sono infatti le difficoltà, per questo motivo oggi 24 aprile Eni, IP e ...

Aumentano i Prezzi dei carburanti - la benzina anche sopra i 2 euro - : A causa dell'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e delle tensioni in Libia, i prezzi dei prodotti petroliferi sono in rialzo: sulle autostrade, la benzina arriva a superare i 2 euro, mentre il ...

Prezzi benzina : su alcune autostrade si superano i due euro al litro. Le cause? Sanzioni Usa all’Iran e tensioni in Libia : Oltre i due euro a litro. Il prezzo della benzina tocca Prezzi molto elevati alla vigilia del ponte del 25 aprile. La causa? L’inasprimento delle Sanzioni statunitensi all’Iran oltre alla tensioni in Libia che hanno causato un aumento del prezzo del greggio. L’Osservatorio carburanti del Mise ha evidenziato come sulle autostrade i Prezzi arrivino a a superare i 2 euro al litro per la benzina: è il caso dei 2,041 euro al litro ...

Aumentano i Prezzi dei carburanti - la benzina anche sopra i 2 euro - : A causa dell'inasprimento delle sanzioni Usa all'Iran e delle tensioni in Libia, i prezzi dei prodotti petroliferi sono in rialzo: sulle autostrade, la benzina arriva a superare i 2 euro, mentre il ...

Benzina : aumento dei Prezzi in autostrada - superati i 2 euro al litro : Che i prezzi della Benzina fossero già saliti nell'ultimo periodo non è ormai una novità, ma che continuassero imperterriti ad aumentare ha lasciato l'amaro in bocca a molte persone. Già su alcune autostrade italiane, secondo quanto riportato dai cartelli esposti, il prezzo ha superato i 2 euro per ogni litro di Benzina, arrivando addirittura a 2,071 sul tratto della stazione Masseria Est. Si tratta di un aumento dei prezzi che interessa la ...

Caro benzina - Prezzi fino a 2 euro al litro in autostrada|I consigli per risparmiare : Dopo l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo

Benzina - impennata di Prezzi alla vigilia del 25 aprile : in autostrada sopra i 2 euro : Continua l'impennata dei prezzi di Benzina e gasolio sulla rete stradale italiana con picchi di oltre due euro al litro in autostrada. Dopo i rincari già segnalati nei giorni scorsi, oggi è toccato a Eni e Italiana Petroli ritoccare i prezzi raccomandati. Il prezzo medio della verde ora è pari a 1,618 euro al litro, quello del diesel 1,508 euro al litro.Continua a leggere

Caro benzina - Prezzi di nuovo alle stelle In autostrada fino a 2 euro al litro : Dopo l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo.