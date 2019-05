Povertà educativa e lavoro | emergenze per giovani italiani

Statte : 'L'ora di lezione non basta' - oggi conferenza stampa In Puglia Povertà educativa per un minorenne su tre : Questi dati dimostrano, come peraltro confermano tristi episodi di cronaca, che anche sul nostro territorio la " povertà educativa " non riguarda solo nuclei familiari disagiati, ma anche famiglie ...

Palermo : Povertà educativa - a Sperone e Brancaccio un solo nido e pochi servizi : Palermo , 26 mar. (AdnKronos) - Un solo asilo nido pubblico con 28 posti, nessun micro nido e 3054 bambini tra 0 e 3 anni per cui non esiste una struttura dove poter giocare e socializzare. Ventisei scuole dell'infanzia (fra comunali, regionali e statali) per 1569 bambini fra i 4-5 anni. Parte da qui,

La Federazione Italiana Rugby insieme a Save The Children per il contrasto alla Povertà educativa : Sabato 16 marzo, in occasione del match Italia-Francia valido per il Sei Nazioni, al via la collaborazione per coinvolgere nella pratica del Rugby i bambini e i ragazzi che frequentano i Punti Luce di Save the Children nelle periferie italiane Federazione Italiana Rugby e Save the Children insieme per contrastare la povertà educativa che colpisce i bambini e gli adolescenti nelle periferie delle città italiane, privandoli di opportunità ...