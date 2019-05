Porsche - Collaudi in corso per nuove versioni della 911

Porsche Taycan - Avviata la fase finale dei collaudi : La Porsche ha pubblicato nuove immagini e video dei prototipi della Taycan. Sono infatti in corso gli ultimi collaudi in vista della presentazione al pubblico e dell'avvio della produzione della prima auto elettrica del marchio tedesco. Oltre 6 milioni di km e oltre 100.000 ricariche. I muletti sono stati messi a dura prova in 30 paesi diversi percorrendo oltre 6 milioni di km totali, con temperature variabili da -35 a +50 gradi centigradi, ...