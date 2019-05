Porsche 911 | una nuova variante in arrivo? FOTO SPIA

Porsche 911 - 56 anni di successi per l'iconico modello. Ha grande rilevanza storica ed un fascino immutato : ROMA - La Porsche 911 è un'icona per il mondo dell'auto, prima ancora che per il marchio tedesco. È una vettura di grande rilevanza storica e dal fascino rimasto immutato nel tempo. La prima è stata prodotta da Porsche nel lontano 1963, ...

Nuova Porsche 911 - 992 - : Prova su strada in Corsica della nuova Carrera S : Preso contatto con la nuova Porsche 911 cerco di rendere la Prova su strada più dinamica e quindi fisso l'elettronica sulla modalità SPORT che apre lo scarico attivo, allunga notevolmente la tenuta ...

Porsche 911 Speedster Heritage - fase finale : Lanciata dal Salone di New York, Porsche 911 Speedster rappresenta la fase finale di un percorso iniziato a giugno 2018. Partita come concept car per festeggiare i 70 anni del marchio, evolve ...

Porsche 911 - La 991 diventa Speedster : Seguendo una tradizione ormai radicata nella sua storia la Porsche continua a sfornare serie speciali della 911 anche quando il modello è praticamente uscito di produzione. il caso della Speedster appena presentata al Salone di New York, basata sulla generazione 991 già sostituita nelle concessionarie dalla 992. Si tratta del modello di serie, ulteriormente evoluto rispetto alla concept presentata alla fine dello scorso anno al Salone di ...

Motori - Blancpain GT Series Endurance Cup Monza 2019 : trionfo della Porsche 911 GT3 R sotto il diluvio : Nel primo round delle Blancpain GT Series Endurance Cup, andato in scena sul circuito dell’Autodromo Nazionale di Monza, in una giornata a dir poco uggiosa e dopo tre ore di battaglia, ad aggiudicarsi la gara è stato l’equipaggio di Bachler-Rizzoli-Ashkanani sulla Porsche 911 GT3 R del Team Dinamic Motorsport, che ha preceduto di 15″ Caldarelli-Mapelli-Lind sulla Lamborghini Huracan del Team Orange 1 FFF Rancing, e di 17″ ...

Porsche 911 Speedster : debutta la prossima settimana a New York? - : Un dato certo è quello riguardo alla produzione in numero limitato: saranno solo 1.948 unità per tutto il mondo con inizio produzione prevista per metà di quest'anno.

La voglia pazza di farsi notare della Porsche 911 Cabriolet : Tempi che possono scendere di due decimi di secondo grazie al pacchetto «Sport Chrono», indispensabile per i più esigenti. Standard è la trasmissione a doppia frizione e 8 rapporti di nuova ...

Porsche 911 Carrera S Cabriolet - una supercar travestita da gran turismo : Quando alla fine del 1982 arrivò sul mercato la prima Porsche 911 Carrera Cabriolet erano passati quasi venti anni dalla nascita del modello coupé. Un lungo periodo in cui a Zuffenhausen hanno percorso altre strade per evolvere la propria portabandiera. Da quel momento in poi, però, la Cabrio è diventata una colonna portante della gamma 911 e ha seguito uno sviluppo parallelo a quello delle versioni chiuse. Siamo venuti in Grecia per provare ...

Presentazione ufficiale della Porsche 911-Type 992 a Roma : Galleria : Si è svolta a Roma, giovedì 14 dalle ore 20.30, presso il “Prati Bus District” di Viale Angelico, 52 – Roma. Un evento per “pochi” che raccontava con tutte le vetture denominate 911 la storia di un modello. C’erano tutte, da quella del 1963, all’ultima del 2018 a far bella mostra di se’ in una zona allestita, prima di immergersi nell’ampio salone ricavato dal vecchio deposito degli autobus ...

Porsche “Type 992” in strada la nuova generazione della storica 911 : La Porsche 911 ha cinquant’anni. Si è trasformata nel tempo e rappresenta, nel proprio livello d’appartenenza, l’evoluzione dell’automobile. Cambiata si, ovviamente, rimanendo però fedele a quell’idea iniziale che la rende identificabile e unica. Chiunque riconosce quel modello di Porsche. Oggi ha un nuovo nome,”Type 992“, infarcita di equipaggiamenti che oggi consideriamo high-tech, che nel giro di ...