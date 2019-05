Polizia Locale | Modica si distingue al Campionato nazionale corsa su strada

Adelfia - maresciallo in servizio sperona il collega : clima inquietante nella Polizia Locale : La domanda che si pongono in molti è ralativa alle evidenti conseguenze del gesto: chi paga i danni? L'episodio di cronaca, tuttavia, sembra essere solo la punta di un iceberg che adesso rischia di ...

Roma. Oltre 140 mila controlli Polizia Locale con l’occhio elettronico : La Polizia Locale di Roma Capitale informa. E’ stato attuato da inizio 2019 un vasto piano di verifiche contro i

Milano. Bando dotazione strumentale Polizia Locale : Sul portale della Regione Lombardia è consultabile il Bando per l’acquisto delle dotazioni strumentali riservate alla Polizia Locale. Disponibili in

Per la Polizia Locale di Roma il rogo nella discarica abusiva è doloso. Raggi : "Capitale sotto attacco" : Le fiamme altissime accompagnate da una densa colonna di fumo nero e l'odore acre che hanno reso irrespirabile per ore l'aria in quel quadrante della città. Notte di paura alla periferia est di Roma per un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri in una discarica a cielo aperto a ridosso di via Collatina Vecchia, all'altezza della stazione Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 squadre, hanno lavorato fino al ...

Pullman e bus turistici nel mirino della Polizia Locale : due patenti ritirate e una multa : Primo bilancio della nuova attività di controllo della Polizia Locale di Lecce, mirata alla verifica dei mezzi adibiti al trasporto di persone

Sri Lanka : la Polizia indaga su un gruppo islamista ed estremista locale vicino all'ISIS : Nonostante siano passati già tre giorni dal giorno di Pasqua, momento in cui si sono svolti i gravissimi attentati che sono costati la vita ad almeno 360 persone, la polizia sta ancora indagando sia sulle cause che sulle persone coinvolte. Tra i sospettati principali ci sono un gruppo islamista ed estremista locale e il sedicente Stato Islamico. I luoghi colpiti e il bilancio dei morti e feriti In totale le esplosioni contate sono sei, esse si ...

Alfa Romeo Giulietta - Una Quadrifoglio Verde per la Polizia Locale : Un'Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde è entrata nella flotta di veicoli a disposizione della Polizia Locale di Sarnico, in provincia di Bergamo. L'esemplare che verrà utilizzato per pattugliare le strade del lago d'Iseo è stato allestito dalla Bertazzoni Veicoli Speciali con tutto il necessario per le operazioni di servizio.Allestimento completo. La Giulietta Quadrifoglio è stata assegnata gratuitamente alla Polizia Locale dal demanio in ...

Santuario Incoronata - rubano motociclo a pellegrini di Barletta : ritrovato dalla Polizia Locale : I vigili urbani, dopo aver ricevuto la segnalazione del furto, si sono messi subito alla ricerca del veicolo che hanno ritrovato nel bosco, riconsegnandolo al proprietario

Polizia Locale. In due mesi controllate più di 60 attività commerciali. Numerose le irregolarità : In 5 controlli è stato rilevato che i titolari avevano attivato spettacoli danzanti senza autorizzazioni. In alcune attività commerciali le irregolarità hanno riguardato l'assenza di etichettature in ...

Movida - oltre 1000 controlli della Polizia locale. Bloccato un uomo nella fontana di Santa Maria in Trastevere : Un francese di 35 anni è stato Bloccato venerdì sera da agenti del I Gruppo Trevi e del GSSU , Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, della polizia Locale Roma Capitale per essersi tuffato nella fontana di ...

Tensione nel dormitorio : aggrediti due agenti della Polizia locale : BRINDISI - Tensione nel dormitorio, affidato al monitoraggio della Polizia locale di Brindisi: due agenti sono stati aggrediti da un giovane migrante, ospite della struttura, al quale avevano chiesto ...

Picchiato all'uscita del locale : è in coma. L'aggressore identificato dalla Polizia : BOLZANO. La polizia di Bolzano ha identificato, in seguito a indagini, il presunto responsabile di un'aggressione avvenuta sabato notte all'esterno di un disco bar in via Galvani, a Bolzano sud. Si ...

Bologna. La Polizia Locale sequestra vasi - statue e oggetti venduti abusivamente : Con un camion e una distesa di merce comprendente vasi, statue e oggetti ornamentali da giardino, aveva occupato un posteggio

Inseguito e raggiunto - evitata l'ennesima 'truffa dello specchietto'. La Polizia Locale : 'Oltre cento casi ogni anno' : Spiacevolissima recrudescenza di un fenomeno che, purtroppo, da anni vede vittime gli automobilisti più anziani o donne sole. E' infatti di questi giorni l' ennesimo episodio di 'truffa dello ...