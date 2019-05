Pogba-Juventus | United addio Champions | ora si può davvero!

Pogba-Juventus - duello Juve-Real Madrid : pronto l’assalto al francese : Pogba-Juventus – Continuano le voci, e le indiscrezioni, sulle possibili trattative di calciomercato messe in atto dalla Juventus, in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati, attualmente, è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il francese, infatti, qualora decidesse di lasciare la Premier League potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Dybala-Juventus, i bianconeri fissano il prezzo: cifra ...

Calciomercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

Mercato Juventus - addio a 3 top player : Pogba e Chiesa le priorità : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda il prossimo Mercato estivo. In casa bianconera tiene banco il potenziale futuro di tre top player, i quali potrebbero lasciare la Juventus in vista della prossima estate. Una rivoluzione totale targata Paratici. I bianconeri dovranno valutare il da farsi […] L'articolo Mercato Juventus, addio a 3 top player: Pogba e Chiesa le ...

Mercato Juventus 2019/2020 : 3 cessioni certe - tutto su Pogba : Juventus 2019 2020- Ottavo scudetto consecutivo conquistato già da diverse settimane, e occhi puntati in vista della prossima stagione. Paratici si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Serviranno alcuni accorgimenti per migliorare la squadra in vista della prossima annata. Il primo obiettivo in linea mediana resta Pogba. La Juventus sogna il ritorno del francese, […] More

Mercato Juventus - Ndombele supera Pogba : occhio al sacrificato illustre : Mercato Juventus- Fabio Paratici sembrerebbe aver scelto Ndombele come prossimo rinforzo del centrocampo bianconero. Come evidenziato dal presidente del Lione in un’intervista rilasciata ai colleghi di “TuttoSport“, il club francese sarebbe pronto ad aprire alla cessione del centrocampista francese ai bianconeri. Il primo tifosi della compagine francese ha ammesso: “A parità d’offerta mi piacerebbe cederlo […] ...

Pogba-Juventus - CR7 e Raiola gli assi nella manica : ecco perchè si può : POGBA JUVENTUS – La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della “sua” Juventus. Leggi anche: Cessione Dybala, rebus […] More

Mercato Juventus - non solo Pogba e Chiesa : ecco il piano di Paratici : Mercato Juventus – Archiviata la stagione con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo. Leggi anche: […] More

Juventus - se Pogba va a Madrid ipotesi Kroos e Casemiro : Uno è Toni Kroos , punto di forza del Real in tre Champions League e della Germania campione del mondo nel 2016. Il tedesco un contratto fino al 2022 e uno stipendio pesante, intorno agli 11 milioni ...

Mercato Juventus - non solo Pogba : nuovo parametro zero dallo United : Mercato Juventus – Avrebbe del clamoroso ma la Juventus starebbe provando a portare in Italia l’attaccante spagnolo, del Manchester United, Juan Mata. Il giocatore arriverebbe a parametro zero, con i bianconeri che devono battere la concorrenza di due potenze, Barcellona e Atletico Madrid. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire la situazione e le possibilità di chiusura della trattativa. Leggi anche: Conte Juventus, bomba ...

Pogba-Juventus - le ultimissime : futuro lontano dalla Premier League : Pogba-Juventus – A stagione finita, ormai, per la squadra bianconera con l’ottavo Scudetto di fila conquistato e l’uscita prematura, ai quarti di finale, in Champions League, ora la Juventus pensa al calciomercato. A oggi, però, non si sanno quali sono le strategie dei bianconeri in vista della prossima stagione, ovviamente l’interesse è quello di rinforzare […] More

Pogba-Juventus - arriva la conferma : “Non posso garantire che resterà” : POGBA JUVENTUS- La Juventus sogna Paul Pogba in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. A confermare il potenziale addio dell’ex Juve ci ha pensato Solskjaer, tecnico dello United: “Penso che Pogba sarà qui anche la prossima stagione. Non posso garantirlo, […] More

Juventus - potrebbero partire due giocatori per arrivare a Pogba : Molti tifosi della Juventus sono già proiettati al calciomercato e molto di loro hanno un grande sogno: rivedere Paul Pogba in bianconero. Il francese è l'oggetto del desiderio del popolo juventino che vuole soprattutto rinforzi di qualità in mezzo al campo. Anche la dirigenza della Juve sembra orientata a rinforzare la linea mediana e Fabio Paratici sicuramente ha già ben chiari i suoi obiettivi. Di certo però l'operazione che potrebbe portare ...

Pogba - la Juventus gioca i jolly : jolly - La Juventus Tuttosport , p er arrivare al campione del Mondo, potrebbero essere sacrificati Dybala o Douglas Costa, il cui futuro non è certo di essere bianconero . A Old Trafford gradiscono ...

Mercato Juventus - Pogba non tramonta : ecco il piano bianconero : Mercato Juventus- Paul Pogba non tramonta. La Juventus si prepara a sferrare l’attacco reale e concreto sul centrocampista del Manchester United. Un assalto che potrebbe partire già a partire dai prossimi mesi. Serviranno circa 100 milioni di euro per convincere il club inglese a lasciar partire il francese, ma tutto potrebbe dipendere dall’epilogo della stagione […] More