Playoff NBA | Kawhi Leonard è il miglior giocatore di questa post-season?

Nba Playoff - Denver pareggia sul 2-2 con Portland : I Denver Nuggets sono stati la rivelazione della stagione regolare. Continuano a stupire anche ai playoff. Vincono gara 4 a Portland 116-112 , trascinati da Murray e Jokic. Dimostrando una maturità ...

Playoff NBA - Jokic-Murray trascinano Denver in gara-4 : 2-2 nella serie con Portland : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 112-116 I Nuggets sono stati abili nel corso di tutta la stagione a riportarsi immediatamente in carreggiata, anche dopo un brutto colpo, e in gara-4 contro ...

Playoff NBA - Philadelphia-Toronto gara-4 su Sky Sport NBA LIVE : Siakam in campo : Sette giorni e due sconfitte dopo, i canadesi si ritrovano già con le spalle al muro in vista di gara-4, prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio ...

Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry : la schiacciata sbagliata in campo aperto è clamorosa [VIDEO] : Stephen Curry protagonista di un clamoroso errore: la schiacciata sbagliata, in campo aperto, in Gara-3 contro i Rockets diventa virale Stephen Curry è solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato in campo aperto a causa ...

NBA Playoff - Harden trascinatore : Houston accorcia su Golden State : TORINO - Al Toyota Center vige la legge del 'Barba', gli Houston Rockets passano all'overtime contro i Golden State Warriors e tengono viva la serie, grazie soprattutto ai 41 punti di James Harden . ...

NBA Playoff - Eric Gordon-PJ Tucker - i protagonisti del successo in gara-3 : "Questo è PJ: un vincente, non avrebbe permesso per nulla al mondo che perdessimo di nuovo". Nessuna lesa maestà nei confronti dei 41 punti di Harden " al suo massimo in questa post-season " ma ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...