Piove ... ma lo shooting di Melissa Satta è bollente

(Di lunedì 6 maggio 2019) Non sarà qualche goccia di pioggia a fermare. E infatti eccola più bella che mai sulle spiagge della Sardegna, mentre si prepara a unoin costume. Certo il clima non è dei migliori, e sul bagnasciuga fa freddino… ma ci pensa l’ex velina a far salire la temperatura!Documenta accuratamente ogni fase di preparazione del servizio fotografico, dall’arrivo alla location al make up. Il meteo non è stato clemente e, tra uno scatto e l’altro,è costretta a infagottarsi nell’accappatoio. Appena spunta un raggio di sole, però, è pronta a mostrare il suo fisico scolpito, messo ancora di più in risalto da un sensualissimo trikini: lo spettacolo è imperdibile.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...