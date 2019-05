ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dopo 45 anni di carriera e quasi alla fine del suo incarico, il procuratore di Roma Giuseppenon ha usato mezzi termini parlando del contrasto tra magistratura e: “Se dura da decenni, seppure in forme diverse, si deve ritenere che ci siano ragioni strutturali, al di là delle scelte o delle colpe di alcuni protagonisti che pure esistono”. La causa maggiore, in questo senso, è “la tendenza, diffusa in tutto l’Occidente, ad ampliare il ruolo deindo loro la soluzione didi natura istituzionale, economica o addirittura etica che lanon sa o non vuole risolvere“. Così ha dichiarato il procuratore in un’intervista al Corriere della Sera.è conosciuto per aver combattuto per anni Cosa Nostra, la ‘ndrangheta e aver coordinato l’indagine su “Mafia capitale“. La sua carriera è ...

Corriere : Intervista a Pignatone: «La politica affida ai giudici i problemi che non risolve» - TutteLeNotizie : Pignatone: “La politica affida ai giudici i problemi istituzionali, economici ed etici che… - Noovyis : Un nuovo post (Pignatone: “La politica affida ai giudici i problemi istituzionali, economici ed etici che non sa o… -