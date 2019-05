TelevideoRai101 : Petizione di 370 procuratori anti-Trump -

Oltre 370federali Usa hanno firmato una dichiarazione indicando che Donaldsarebbe stato incriminato per intralcio alla giustizia nell' ambito delle indagini sul Russiagate se non fosse stato presidente. La loro dichiarazione, pubblicata su Medium,comprende la firma di Bill Weld, ex governatore del Massachusetts e unico repubblicano che fino a questo momento ha avuto l'ardire di sfidarealle presidenziali Usa del 2020.(Di martedì 7 maggio 2019)