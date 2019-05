Perché spediamo mini-organi nello Spazio con il razzo Falcon 9?

wired

(Di lunedì 6 maggio 2019) (foto: Official SpaceX Photos/Flickr) Polmoni, reni, midollo osseo, muscoli e cartilagini inatura stanno viaggiando alla volta della Stazione spaziale internazionale (Iss) a bordo della navetta Dragon, lanciatapoche ore fa con il9 di SpaceX.e tessuti su chip (i tissue chips), dicono gli esperti della collaborazione tra la Nasa e il National Center for Advancing Translational Sciences (Ncats) del National Institutes for Health (Nih), ci aiuteranno a studiare la fisiologia degliumani, scoprendo di più sull’invecchiamento e su come evolvono le malattie. E in futuro consentiranno di velocizzare i test su trattamenti e farmaci.https://www.youtube.com/watch?v=KvMHU0obd A Cosa sono i glisu chip I tissue chips assomigliano per forma e dimensioni più a una chiavetta usb che a uncuoricino o un polmone in scala. Ma se anche ...

