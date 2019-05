Pd | Zanda ritira la proposta di legge sulle indennità parlamentari Zingaretti lo

Indennità - Zingaretti difende la proposta (poi ritirata) di Zanda : “Se gli stipendi sono bassi - la politica la fanno solo ricchi” : Luigi Zanda l’ha ritirata “per tutelare il Pd”, ma il segretario Nicola Zingaretti la difende : “Visto che c’è una polemica sull’iniziativa del tesoriere, dico una cosa: se le Indennità sono troppo basse, alla fine la politica la fanno solo i ricchi“, ha detto il leader del Pd durante la registrazione di Quarta Repubblica, in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. Il provvedimento in questione è quello ...

Indennità dei politici - Di Maio denuncia : “Zingaretti non ha ritirato il ddl Zanda che aumenta gli stipendi. È partito l’iter” : La polemica – sulla proposta del Pd a firma di Luigi Zanda sull’Indennità parlamentari con relativo aumento – dura quasi da due mesi. Tra una sconfessione o quasi del tesoriere e l’annuncio di un ritiro, emerge che la proposta non solo non è stata bloccata ma ha iniziato il suo iter parlamentare. Lo denuncia Luigi Di Maio su Facebook “Vi ricordate la proposta del Pd per aumentare gli stipendi dei parlamentari? Bene, ...