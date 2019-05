Papa : mondo profughi croce dell'umanità : 10.38 Papa:mondo profughi croce dell'umanità "Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è un po' una croce, una croce dell'umanità, e la croce è la tanta gente che soffre", ha detto Papa Francesco nella sua visita al centro profughi Vrazhdebna, a Sofia, ...

Il mondo ai piedi di Messi : 'Il Papa del calcio' : Roma, 2 mag., askanews, - 'Messi è il Papa del calcio'. Così il quotidiano spagnolo 'As',titola sulla magica serata del Barcellona che, trascinato dal numero dieci argentino, al Nou Camp contro il ...

Il Papa ricorda le guerre del mondo : Partendo da questa riflessione, il pontefice ha menzionato diverse situazioni di conflitto ancora presenti in giro per il mondo. Per quanto riguarda la crisi siriana, Francesco ha auspicato una ...

Papa Francesco : costruire ponti non muri - non essere freddi a sofferenze mondo : Ma la Pasqua e' anche l'inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitu' del peccato e della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace e di fraternita''. Correlati [ ...

Il Papa al mondo : più costruttori di ponti e meno trafficanti d'armi e preghiere per lo Sri Lanka : Città del Vaticano - Papa Francesco è addolorato. La Pasqua insanguinata in Sri Lanka, la guerra in Libia, le sofferenze in Venezuela a causa di Maduro. «Le armi cessino di...

Time - Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo insieme al Papa e Trump : Matteo Salvini è una delle 100 persone più influenti al mondo, secondo il Time, che inserisce il ministro dell'Interno italiano nella categoria dei 'leader' più influenti del pianeta insieme a Papa Francesco e ai presidenti di Usa, Brasile e Cina: Trump, ...

Il mondo barocco del Bernini negli oggetti di Papa Alessandro VII : Fino al 3 novembre 2019, sarà possibile visitare nella Cripta del Duomo di Siena la mostra 'Marmo, bronzo e argento per Alessandro VII. Oreficeria e scultura monumentale dalla Roma di Bernini al Duomo ...

Ratzinger - gli appunti del Papa emerito fanno il giro del mondo : ... hanno parlato dell'analisi sul delicato tema della pedofilia, arrivata dopo la riunione del febbraio scorso a Roma dei presidenti delle conferenze episcopali del mondo, Le Monde , Bbc , The ...

Alessandro Ruggeri racconta Ivan : 'Quanto eri forte papà - col Mondo una famiglia allargata' : Non solo Mondo, con cui Ivan Ruggeri si intendeva e si capiva subito e aveva scelto, e aveva avuto ragione, per tornare subito in Serie A, nel 1994. "Ricordo", continua Alessandro Ruggeri "con ...

Papa in Campidoglio : giornalisti di tutto il mondo attendono evento : Roma – Sono oltre 150 i giornalisti provenienti da tutto il mondo che si sono accreditati per seguire la visita di Papa Francesco in Campidoglio in programma oggi. Per la precisione 152, oltre ai 92 della sola Rai compresi tecnici e operatori: tra loro 15 sono della stampa estera, soprattutto da America Latina, Argentina in testa, America del Nord, con Canada e Usa, e poi Europa, in particolare da Germania e Francia. L’appuntamento ...

Raimondo Todaro - ballerino di ''Ballando'' - papà e marito : le foto di famiglia : A 9 anni vince il suo primo campionato italiano e nella categoria junior partecipa a cinque campionati del mondo, conquistando cinque finali, un secondo e terzo posto. Il successo arriva nel 2005, ...

Festa del Papà 2019 : Google sforna un bellissimo Doodle animato - ma è per 4 soli Paesi del mondo : Sono soltanto Italia, Spagna, Bolivia e Honduras i fortunati 4 unici Paesi del mondo a cui Google oggi regala un bellissimo Doodle animato per celebrare la Festa del Papà 2019. Nel giorno dedicato a tutti i Papà del pianeta, in cui si celebra anche San Giuseppe, ecco i nostri approfondimenti: Festa del Papà 2019 tra scienza, storia, musica e natura: 18 curiosità emozionanti e sbalorditive Festa del Papà 2019: la storia di William Jackson Smart, ...

Questo Papa è la fine del Mondo. Del 'mondo cattolico' : Per un cattolico il 'mondo cattolico' non esiste perché il mondo cattolico è il Mondo. E se oggi il Papa ci parla tanto di periferie è perché ci siamo fatti l'attico in centro, abbiamo barricato la ...