Papa Francesco | ordine in Vaticano | sfregio a Matteo Salvini | a gamba tesa sulle Europee

Terminata la visita di Papa Francesco nel campo profughi alle porte di Sofia in Bulgaria : PRIMAPRESS, - Sofia, Bulgaria, - Si è conclusa la visita di Papa Francesco al campo profughi nei sobborghi di Sofia anche se l'intenzione del pontefice sarebbe stata quella di andare sulla linea di ...

Abusi sessuali durante gli esorcismi : Papa Francesco "caccia" Don Michele : Don Michele Barone è attualmente detenuto nel carcere di Carinola con l'accusa di lesioni ai danni di una minorenne commessi...

Vaticano - Papa Francesco visita il centro profughi in Bulgaria : "Oggi il mondo dei migranti è la nostra croce" : "Oggi il mondo dei migranti e dei rifugiati è la croce dell'umanità". Papa Francesco ha visitato il centro di accoglienza profughi di Vrazhdebna, in Bulgaria, incontrando circa 50 persone tra bambini e genitori ospiti della struttura. "Molto bella la consegna al Papa dei disegni, il modo più natural

Papa Francesco al campo profughi di Sofia - migranti croce dell'umanità : Questa mattina, lasciata la Nunziatura Apostolica di Sofia, Papa Francesco si è trasferito in auto al Centro profughi "Vrazhdebna" nella periferia ddella capitale bulgara. Al Suo arrivo, alle ore 8.25,...

Papa Francesco al campo profughi di Sofia - l'abbraccio con i bambini : Questa mattina, lasciata la Nunziatura Apostolica di Sofia, Papa Francesco si è trasferito in auto al Centro profughi "Vrazhdebna" nella periferia ddella capitale bulgara. Al Suo arrivo, alle ore 8.25,...

BULGARIA - VIAGGIO Papa FRANCESCO/ Diretta video "rispetto vita e gioia del perdono" : PAPA FRANCESCO, VIAGGIO in BULGARIA e Macedonia del Nord: Diretta streaming video. Il programma di oggi: 'la gioia del perdono'

Papa Francesco arrivato in Bulgaria - al via la visita papale : Roma, 5 mag., askanews, - Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la prima tappa della visita di due giorni che comprende anche la Repubblica della Macedonia del Nord. Francesco è stato accolto all'...

Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la visita papale : Roma, 5 mag., askanews, - Papa Francesco è arrivato in Bulgaria per la prima tappa della visita di due giorni che comprende anche la Repubblica della Macedonia del Nord. Francesco è stato accolto all'...

Papa Francesco in volo per la Bulgaria : 7.12 Il Papa è partito dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Sofia,in Bulgaria, prima tappa del suo 29eimo viaggio apostolico. Il Pontefice incontrerà il presidente della Repubblica, Radev, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Previste la visita al patriarca ortodosso, Neofit, e al Santo Sinodo. Nel pomeriggio la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I. Il viaggio di Francesco proseguirà poi martedì ...

Papa Francesco : MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ : PAPA FRANCESCO: MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ Non scandalizzare “i piccoli” con la doppia vita, perché lo scandalo distrugge. PAPA FRANCESCO nell’omelia della Messa a Casa Santa Marta esorta alla… L'articolo PAPA FRANCESCO: MEGLIO ATEO CHE CATTOLICO IPOCRITA’ proviene da Essere-Informati.it.

Una vorace illusione che adora il profitto. Papa Francesco scomunica il capitalismo : “vorace”, “orientato al profitto, con un orizzonte limitato”, basato sulla “illusione” di una crescita illimitata. Papa Francesco condanna il modello economico capitalistico seguito “per troppo tempo”, causa delle “precarie condizioni della nostra casa comune”. Lo fa, il pontefice, rivolgendosi ai partecipanti all'Incontro promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sul tema ‘L'industria mineraria per il bene comune' e ...

Gli ispirò nome Francesco - Papa nomina Hummes a sinodo Amazzonia : Senza l'Amazzonia il mondo non sopravviverà. Mai come oggi i popoli originari amazzonici e tutto il loro territorio sono così gravemente minacciati". Per il porporato brasiliano, "non possiamo ...

Cassis ricevuto oggi da Papa Francesco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Alla vigilia delle elezioni europee Papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...