Papa | 9 maggio riceve 500 rom e sinti

DOPO IL 1° MAGGIO/ Così il Papa e Mattarella ci hanno salvato dal "rito stanco" : La Festa del lavoro di ieri ha rischiato di essere un rito stanco. Le parole di Papa Francesco e Mattarella ricordano però l'essenza di questa ricorrenza

Astronomia : a maggio 2019 scienza - emozione e divertimento al Parco di Rocca di Papa : Per tutto il mese di maggio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, struttura scientifica di eccellenza nel territorio dei Castelli Romani e della provincia sud di Roma, sarà possibile scoprire le meraviglie e i segreti dell’Universo sotto la guida di esperti. In totale sono ben sei gli Astroincontri di grande impatto emozionale, destinati a un pubblico di adulti e bambini. A organizzare la lunga rassegna di eventi è ...

1 maggio : sindacalista Usb si fa selfie con Papa Francesco : Un selfie con Papa Francesco nel giorno della festa dei lavoratori: lo ha fatto il coordinatore dei lavoratori agricoli della Usb, Aboubakar Soumahoro, oggi sul sagrato di San Pietro, al termine dell'...

1° maggio - parla il Papa : "Le mie preghiere vanno a chi non ha un lavoro" : Pina Francone Papa Francesco ha tenuto l'udienza generale in Piazza San Pietro in occasione della Festa del Lavoro: "La disoccupazione è tragedia mondiale" "Oggi celebriamo la Memoria di San Giuseppe lavoratore. La figura dell'umile lavoratore di Nazareth ci orienti sempre verso Cristo; sostenga il sacrificio di coloro che operano il bene e interceda per quanti hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo". Così ha parlato Papa ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. Il Papa : “Disoccupazione tragedia mondiale” : Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, da Torino al concertone a Roma, a piazza maggiore gremita a Bologna per la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dove sono segnalati oltre 30mila partecipanti. Della festa del lavoro ha parlato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ospite di Rtl 102.5: “Spero sia l’ultimo primo maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario, perché chi lavora deve ...

Formula 1 – Senna in omaggio a Papa Francesco : la nipote dell’ex pilota consegna la scultura al Pontefice [GALLERY] : Una scultura raffigurante il volto di Ayrton Senna è stata donata dalla nipote dell’ex pilota di Formula 1 a Papa Francesco Nell’Udienza Generale di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Dopo aver toccato temi importanti come la Pasqua ed aver espresso la sua vicinanza ai parigini per l’incendio che ha vessato la cattedrale di ...

Papa : Trionfalismo e mondanità spirituale maggiore minaccia Chiesa : Milano, 14 apr., LaPresse, - "Una forma sottile di Trionfalismo è la mondanità spirituale, che è il maggior pericolo, la tentazione più perfida che minaccia la Chiesa. Gesù ha distrutto il ...