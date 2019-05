Pamela Prati «sta male» Matrimonio rinviato

davidemaggio

(Di lunedì 6 maggio 2019)Niente fiori d’arancio per, se qualcuno nutriva ancora dei dubbi. Tramite le pagine di Oggi, in edicola da giovedì prossimo,Perricciolo, agente della showgirl sarda, ha ammesso che le nozze dellacon l’imprenditore Mark Caltagirone, programmate per il prossimo 8 maggio, sono rimandate a “data da destinarsi”. La vicenda surreale si è quindi arricchita di un ulteriore colpo di scena, o forse dell’epilogo più banale e accreditato nelle scorse settimane.La Perricciolo ha infatti dichiarato al settimanale:“Ilè rimandato a data da destinarsi.sta, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trova all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Ilsi farà più in là, ma la data non è stata ancora fissata“.Alla base della ...

