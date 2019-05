Pamela Prati | matrimonio rinviato a data da destinarsi | «Lei sta male | ha bisogno di

Pamela Prati - il matrimonio è sempre più un mistero : le ultime novità : Pamela Prati si sposerà? A 48 ore dalla data del presunto matrimonio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'Italia del gossip, ci si chiede se la showgirl sarda convolerà a...

Pamela Prati e Marco Caltagirone le nozze sono state annullate : Alla fine le nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone non si celebreranno, il matrimonio sarebbe stato annullato “a causa della pressione mediatica che giorno dopo giorno si faceva sempre più insistente fra accuse e retroscena”. La showgirl attraverso, il proprio account “Instagram”, ha voluto, ancora una volta, smentire quello riferito dal portale: “Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce ...

In questi giorni di inizio maggio, tra i tavolini dei bar ci si chiede solo una cosa: «Di che parleremo quando finirà la telenovela Pamela Prati?». Quel momento, però, sembra ancora (molto) ...

