Palermo | news sulla penalizzazione in Serie B

sport.sky

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il successo, sudato, delnella trasferta di Ascoli mantiene aperte le speranze dei rosanero di poter sorpassare il Lecce all'ultima giornata diB. Un passo falso dei pugliesi, basterebbe ...

NicolaMorra63 : 'Turpe do ut des', questa è la definizione della #Trattativa fra #Stato e #Mafia data dal PG che rappresenta l'accu… - palermomaniait : Palermo, al via ''Il Maggio dei Libri'' - - miandefoe : RT @NicolaMorra63: 'Turpe do ut des', questa è la definizione della #Trattativa fra #Stato e #Mafia data dal PG che rappresenta l'accusa. h… -