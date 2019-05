Palermo | La denuncia di un avvocato | ' io vittima di razzismo | c' è clima pesante' 2

Creano bazooka e sparano patate in strada : due denunciati a Palermo : Un'arma molto pericolosa con patate come proiettili. Non è una storia comica ma un fatto di cronaca che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori di una semplice denuncia. Ecco cosa è successo. Due palermitani di 30 e 29 anni, dopo aver trovato le istruzioni su Internet, hanno costruito ...

Creano bazooka e sparano patate in strada : due denunciati a Palermo : Un'arma molto pericolosa con patate come proiettili. Non è una storia comica ma un fatto di cronaca che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori di una semplice denuncia. Ecco cosa è successo. Due palermitani di 30 e 29 anni, dopo aver trovato le istruzioni su Internet, hanno costruito ...

Nove posteggiatori sanzionati a Palermo - per 3 recidivi scatta la denuncia : rischiano l'arresto : Ancora posteggiatori abusivi sorpresi a Palermo . Sono Nove le persone fermati in diverse zone della citt nel corso di un operazione congiunta tra Polizia Municipale e Carabinieri della Stazione ...

'In due mi hanno chiesto il pizzo' : la denuncia del direttore del teatro Savio di Palermo : Fonte: gds.it , https://Palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/16/in-due-mi-hanno-chiesto-il-pizzo-la-denuncia-del-direttore-del-teatro-Savio-di-Palermo-52a024e4-66ab-4173-a039-f2db13b8e88f/, ...

Mafia : Palermo - direttore teatro Savio denuncia richiesta pizzo : Mafia: due, a viso scoperto, con un modo di fare prepotente di chi vuole qualcosa come "dovuto". La denuncia del direttore del teatro Savio a Palermo

Rapina 'fantasma' in un supermercato di Palermo : titolare denunciato : La polizia di Stato ha risolto, in breve tempo, il caso di una misteriosa Rapina denunciata dal titolare di un supermercato, presunta vittima di una aggressione in strada operata da ignoti in ...