Padova, segue dei bambini tra gli scaffali del supermercato e poi si masturba: denunciato (Di lunedì 6 maggio 2019) denunciato a Padova per atti osceni un uomo di sessantotto anni che vive in un comune dell'hinterland. Un vigilante lo ha sorpreso mentre l'uomo, tra gli scaffali dell'Auchan, si era abbassato i pantaloni per compiere gesti inequivocabili. A quanto emerso, era già stato protagonista di una vicenda simile nel 2015.



