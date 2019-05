ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilbatte ile conquista matematicamente il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Ma non e' tutto oro quel che luccica. La prestazione della squadra di Ancelotti e' infatti una delle peggiori dell'intero campionato. Gli azzurri, in svantaggio fino a sei minuti dal termine, ribaltano il risultato con i gol di Mertens e di Insigne, grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ionita contestatissimo dai sardi e che porta all'espulsione dello stesso calciatore moldavo e dell'allenatore Maran per proteste. L'arbitro Chiffi in un primo momento non interviene, dopo che il pallone, calciato da Ghoulam, viene respinto da Ionita proprio sulla riga dell'area di rigore. Trascorre un minuto e su segnalazione del Var Mariani il direttore di gara ferma il gioco e va a rivedere l'azione, concedendo il rigore al.Il tocco di mano deltano c'e' ...

caterinabalivo : Grande vittoria del Napoli in trasferta! Super Mertens, 81 gol come Maradona, e bravissimo Younes, imprendibile! Ci… - ilfogliettone : Orgoglio Napoli, Cagliari sconfitto al San Paolo. Polemica sul Var - - voceditalia : Orgoglio Napoli, batte il Cagliari in rimonta ed è secondo -