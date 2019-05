Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 | Giovanni Malagò | “Se si vince vincono tutti | se

Olimpiadi Invernali dei sordi. Prove generali per Paralimpiadi del 2026 : Dal 12 al 21 dicembre 2019 la Valtellina e la Valchiavenna ospiteranno le Winter Deaflympics 2019, le Olimpiadi invernali dei

Olimpiadi Invernali – Le ultime garanzie della candidatura di Milano-Cortina consegnate al Cio : Olimpiadi Invernali 2026: consegnate al Cio le ultime garanzie della candidatura di Milano-Cortina Sono state consegnate questa mattina a Losanna le ultime garanzie da parte della candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, così come richiesto dal Cio nei modi e nei tempi previsti. E’ quanto comunica il Coni in una nota. Si conclude così “con grande soddisfazione” il percorso di candidatura ...

Olimpiadi Invernali 2026 : il governo svedese appoggia la candidatura di Stoccolma-Are : Arrivano novità dalla Svezia in relazione alla candidatura di Stoccolma e Are per le Olimpiadi Invernali del 2026: il governo del Paese scandinavo ha formalizzato il suo sostegno in termini di garanzie finanziarie per arrivare all’organizzazione dei Giochi in terra svedese. In attesa della decisione del CIO, che avverrà il 24 giugno a Losanna, monta la fiducia nel team di Stoccolma-Are, benché la Svezia mai abbia ospitato i Giochi Olimpici ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Dorothea Wierer : “Una grande occasione per il nostro Paese” - Sofia Goggia : “L’italianità è già un valore sopra tutto” : Cresce l’attesa per la decisione del Cio sula sede delle Olimpiadi Invernali 2026, con la candidatura italiana di Milano e Cortina contro quella svedese di Stoccolma e Are. La scelta verrà effettuata il prossimo 24 giugno a Losanna e sono numerosi gli interventi da parte degli sportivi azzurri in sostegno al progetto. In tal senso oggi, a margine della cerimonia di premiazione delle Fiamme Gialle svoltasi a Roma, Dorothea Wierer e Sofia Goggia ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Fatta una bellissima figura col Cio. Giochiamo la nostra partita e vinciamo” : Giovanni Malagò è parso estremamente soddisfatto per l’esito della visita dei delegati del Cio. La Commissione di Valutazione, infatti, ha giudicato in maniera positiva la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il Bel Paese ha ricevuto importanti complimenti dopo i sopralluoghi effettuati nelle sedi di gara settimana scorsa e oggi il Presidente del Coni è intervenuto in merito alla ...

Sondaggi politici : Olimpiadi Invernali 2026 promosse da italiani e milanesi : Sondaggi politici: Olimpiadi invernali 2026 promosse da italiani e milanesi La maggioranza degli italiani e dei milanesi benedice le Olimpiadi invernali 2026. E’ un plebiscito quello che arriva da un Sondaggio commissionato dal Comitato olimpico internazionale sul gradimento dei giochi. Tra i tanti vantaggi che le Olimpiadi potrebbero portare con sè, italiani e milanesi indicano come principali la spinta all’economia e al ...

Olimpiadi Invernali 2026 - capo delegazione CIO : “Italia - una candidatura straordinaria. Milano-Cortina molto solida” : Octavian Morariu, Presidente della Commissione di Valutazione CIO, ha parlato al termine della settimana di visite in Italia durante la quale si sono valutate le possibili sedi di gara nel caso in cui l’Italia dovesse ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Il capo delegazione del Comitato Olimpico Internazionale ha profuso parole molto positive nei confronti della nostra candidatura: “Siamo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Milano ha un altro passo - Cortina è la bellezza delle montagne. Atmosfera unica” : Oggi si è conclusa la visita in Italia della Commissione di Valutazione del CIO che nel corso dell’ultima settimana ha effettuato dei sopralluoghi nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo che sono rimaste in lizza insieme a Stoccolma (Svezia). Giovanni Malagò, Presidente del CIO, e Octavian Morariu, Presidente della già citata Commissione, si sono ...

Olimpiadi Invernali 2026 : l’83% degli italiani vuole i Giochi a Milano e Cortina d’Ampezzo! I dati del sondaggio di gradimento CIO : In questi giorni i commissari del CIO sono in Italia per valutare le varie sedi di gara in cui potrebbero svolgersi le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi e spera di poter riportare a casa i Giochi a venti anni di distanza dall’esperienza di Torino 2006. Siamo in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo, pronte ad affrontare Stoccolma in un testa a testa vibrante: nelle ultime ore ...

Olimpiadi Invernali - da Roma garanzie per la Valtellina : Un passo importante, atteso quello avvenuto oggi nella sede milanese con le garanzie offerte dal governo per lo svolgimento dell'evento. Un passo che ha riguardato da vicino la Valtellina. Sul tema ...

Olimpiadi Invernali – C’è la garanzia del Governo per Milano-Cortina : la ‘promessa’ di Salvini : Matteo Salvini annuncia la garanzia del Governo per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026 “Assolutamente c’è la garanzia di coprire tutte le spese per quanto riguarda l’ordine pubblico, che dipende da me direttamente“. Così il vicepremier Matteo Salvini interviene prima della riunione con la Commissione internazionale chiamata a valutare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Invernali ...

Olimpiadi Invernali 2026 - presto l annuncio del governo sui fondi. Di Maio 'Ci siamo - ma no a cattedrali nel deserto' : L'annuncio è atteso a breve: il governo firmerà un accordo con le garanzie finanziarie per sostenere la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. E sarà il sottosegretario con ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Dovunque siamo andati è stata una festa” : A margine di un seminario di confronto con la commissione di valutazione del CIO che esamina la candidatura di Milano-Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, hanno parlato all’ANSA Giovanni Malagò, presidente del CONI, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Giovanni Malagò è raggiante: “siamo supportati dalla maggioranza della popolazione, come dimostra ogni sondaggio. Le ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Candidatura Milano-Cortina : oggi pomeriggio l’annuncio sulle garanzie del Governo : E’ atteso nel pomeriggio l’annuncio della firma dell’accordo sulle garanzie finanziare a sostegno della Candidatura di Milano-Cortina 2026 Manca l’annuncio ufficiale, ma i giochi sembrano fatti: nel primo pomeriggio a Milano il Governo dovrebbe annunciare la firma dell’accordo sulle garanzie finanziarie a sostegno della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026. E quanto trapela da ...