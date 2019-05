Oggi il tavolo tecnico al MIUR su precariato e reclutamento

scuolainforma

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’appuntamento è per le ore 11:00 alper definire i dettagli dell’intesa raggiunta nella notte tra il 23 e il 24 aprile 2019. Nella riunione tecnica saranno toccati diversi argomenti, a partire dalle risorse necessarie per gli aumenti di stipendio passando per le soluzioni idonee a permettere la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Nei giorni scorsi erano state diffuse in rete notizie ufficiose, non ancora confermate dalle principali sigle sindacali, cerca l’avvio di un Pas con accesso diretto al ruolo.2 modalità per l’accesso al ruolo Ildi, denominato “”, servirà a definire i dettagli mediante i quali il governo dovrà procedere alla stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Nei giorni scorsi erano state fatte delle ipotesi con due modalità differenti. La prima ...

