Nuovi dazi Usa alla Cina | Washington | «Scontro di civiltà» Borse giù | indici 

Trump minaccia Nuovi dazi alla Cina - affondano le borse asiatiche ed europee : Le borse europee avviano, in netto calo, la prima seduta della settimana. Sui listini del Vecchio continente, in scia con quelli asiatici, si è abbattuta la scure delle minacce di Donald Trump...

Cina - Trump annuncia Nuovi dazi Tonfo dei titoli legati al commercio : Crollano le Borse cinesi. Le Borse europee vanno subito giù con Piazza Affari che al suono della campanella brucia il 2% della propria capitalizzazione. I futures su Wall Street archiviano immediatamente i nuovi record di venerdì e finiscono in rosso Segui su affaritaliani.it

Borse - Piazza Affari -1 - 6% su annuncio di Nuovi dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 58% : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade del 5,58%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Cina - Trump annuncia Nuovi dazi Ko dei titoli legati al commercio : Crollano le Borse cinesi. Le Borse europee vanno subito giù con Piazza Affari che al suono della campanella brucia il 2% della propria capitalizzazione. I futures su Wall Street archiviano immediatamente i nuovi record di venerdì e finiscono in rosso Segui su affaritaliani.it

Borse - Piazza Affari -2% in avvio su annuncio di Nuovi dazi Usa-Cina : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade al momento il 5,6%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Borse - Piazza Affari -2% in avvio su annuncio Nuovi dazi Usa-Cina : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a MilanoPiazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade al momento del 5,6%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Trump minaccia Nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : NEW YORK Le Borse si preparano a una giornata di passione dopo le minacce di Donald Trump su nuovi dazi alla Cina. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti, oltre il 2%. Giù dell'...

Cina - Trump annuncia Nuovi dazi Le Borse crollano. Petrolio giù : Crollano le Borse cinesi. I future sulle Borse europee e su Wall Street vanno giù. Il Petrolio perde terreno dopo una cavalcata che nemmeno le tensioni su Iran, Venezuela e Libia sono riuscite a fermare. La pax commerciale fra Stati Uniti e Cina sembra allontanarsi. Segui su affaritaliani.it

Trump minaccia Nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : Le Borse si preparano a una giornata di passione. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti. Giù dell'1,5% i future dello S&P e del Nasdaq. Anche il petrolio cede oltre il 2 per cento...

Commerzbank - Nuovi dazi Usa su auto scenario più probabile : L'amministrazione Trump ha già messo nel mirino le automobili, un provvedimento che danneggerebbe in particolare l'economia tedesca. Infatti, gli Stati Uniti sono la prima destinazione delle ...

Trump minaccia Nuovi dazi nei confronti dei prodotti Europei : Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di imporre tariffe per circa $ 11 miliardi (£ 8,4 miliardi) di merci dall’Unione Europea in risposta alle sovvenzioni dell’UE in supporto alla azienda Airbus. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha riscontrato che i sussidi hanno un impatto negativo sugli Stati Uniti. Aeromobili e formaggi sono tra i prodotti che potrebbero essere colpiti dalle ...

Trump minaccia Nuovi dazi per 11 miliardi - è guerra con l'Ue : Scoppia una nuova guerra dei dazi fra Stati Uniti e Unione Europea. La Commissione ha 'preso atto' dell'annuncio dell'amministrazione Trump di voler imporre 11 miliardi di dazi su prodotti importati ...

Il rischio di Nuovi dazi americani innervosisce i mercati europei : Milano. Ha ragione chi sostiene che le tensioni commerciali sono il principale fattore d'incertezza globale del 2019. Non tanto perché il negoziato tra Usa e Cina è ancora lontano da un accordo, ma perché la minaccia di imporre nuove dazi è diventata un'arma che il presidente americano Donald Trump

Nella disputa tra Boeing e Airbus anche burro e mandarini. Trump minaccia Nuovi dazi su 11 miliardi Usd di import dall’Ue : E' una storia infinita la disputa tra Airbus e Boeing. Donald Trump ha avviato un nuovo capitolo nello scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico minacciando nuovi dazi su circa 11 miliardi di dollari di importazioni dall'Europa. L'agenzia del commercio estero Usa (Office of US Trade Representative) in un documento cita "il danno" causato agli Stati Uniti dai sussidi europei ad Airbus. I dazi non non si limitano al settore ...