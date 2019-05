Nuoto | il caimano Gregorio Paltrinieri fa doppietta a Key Biscayne Il sogno olimpico

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dalla Florida con furore. No, non è il titolo di un film né tanto meno un tentativo di attirare l’attenzione a caso. E’ una constatazione chesi è reso protagonista di un weekend a Keydi grande livello. Ci si riferisce alla magica doppia 5-10 km realizzata nelle acque statunitensi, sede dei Campionati USA didi fondo. Greg e i suoi compagni di allenamento, guidati da Stefano Morini, hanno sfruttato questa manifestazione come test per prendere ulteriormente dimestichezza con la specialità.La risposta del carpigiano è stata perentoria. In particolare il successo nella gara dal connotato a Cinque Cerchi, a precedere l’oro e argento mondiale a Kazan e a Budapest, Jordan Wilimovsky è tanta roba. Un successo da uomo solo al comando, in fuga fin da subito, lanciando il guanto di sfida. E’ così che piace gareggiare al campione ...

