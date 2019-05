Nord e Sud | quando anche la sicurezza divide il Paese

Rom Nord vs Rom Sud - viaggio nel campo di via Salviati : "Qui come in un lager - aiutateci" : “Aiutateci, qui è come stare in prigione, come vivere in un campo di concentramento, manco l’ambulanza può entrare”.La donna si aggiusta sulla testa la cuffia dalla quale spuntano lunghe ciocche di capelli grigi. Stringe gli occhi, il viso si fa una ragnatela di rughe, indica col dito i blocchi di cemento che dividono il campo rom di via Salviati in due parti distinte. In una vivono i bosniaci come lei, ...