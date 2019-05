Noel Hitimana | ruandese | vince la maratona che non amava i neri

ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2019) La 24ª Halfmarathon di Trieste, corsa ieri, si è conclusa condi 29 anni, a tagliare il traguardo.Come riporta Repubblica, il giovane atleta africano era alla sua primaufficiale e aveva avuto poco tempo per allenarsi; date le condizioni climatiche a lui poco avvezze l’atleta è arrivato provato e infreddolito al traguardo.ha vinto la discussa “mezza” di Trieste che non(«non li prendiamo per denunciare i manager che li sfruttano») e che adesso, con tantiin gara dopo il dietrofront degli organizzatori, scopre che «è stata una giornata memorabile»La storia diè quella di quella di un giovane uomo che gira per mezze maratone, guadagna poco, ma questo gli permette di mandare a casa un bonifico ogni mese.Tra gli italiani che hanno preso parte allac’erano anche La Rosa, Salami e Layla Soufyane. ...

davidefaraone : Noel Hitimana, ruandese, vince la mezza maratona di #Trieste. Quella che volevano proibire agli atleti africani. Br… - sergiorlando61 : La RunningFest di Trieste che era vietata agli atleti africani è stata vinta dal ruandese Noel Hitimana - LFuschillo : RT @ederoclite: Vi ricordate la maratona vietata agli atleti africani poi riammessi dopo le polemiche? Ha vinto Noel Hitimana del Ruanda,… -