Niente pena di morte per i gay | il sultano del Brunei ci ha ripensato

Ruby bis - Niente carcere per Emilio Fede. Accolta istanza di differimento della pena : Emilio Fede non deve andare in carcere a scontare la condanna definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso la Procura generale di Milano accogliendo l’istanza di differimento della pena presentata dal legale Salvatore Pino, in vista di una richiesta di detenzione domiciliare. La difesa dell’ex direttore del Tg4, infatti, puntava sulla detenzione domiciliare per i primi mesi sulla base del fatto che il giornalista ha più di 70 ...

Milan - Gattuso : 'Noi penalizzati - ma Niente alibi. Con la Lazio sarà una finale' : Le polemiche arbitrali dopo Juve-Milan , ma soprattutto la partita contro la Lazio di sabato, che dirà di più sulle ambizioni Champions dei rossoneri. Gennaro Gattuso ne ha parlato alla tv tematica ...

Alcol alla guida - Niente sanzioni penali anche con tasso elevato : cosa succede al sistema? : I reati relativi all’Alcol alla guida vengono archiviati sempre più spesso perché il sistema non riesce a gestirli come si deve creando una situazione di grande pericolo La Cassazione ha ribadito più volte che quando il comportamento è di particolare tenui e non abituale non vengono applicate sanzioni penali anche con tasso Alcolico doppio del limite. Dietro a queste decisioni c’è una lenta, ma inesorabile depenalizzazione della guida in ...

Battisti - i familiari delle vittime 'Scuse tardive - Niente sconti di pena' : Un misto di rabbia per 'quelle scuse fuori luogo e tardive'. Di timore 'che ammettere i delitti sia solo un modo per avere indulgenza dai giudici'. Ma anche un filo di speranza nel vedere realizzato ...