NetherRealm risponde alle accuse di crunch durante lo sviluppo di Mortal Kombat 11

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) Come vi avevamo accennato qualche giorno fa,è stato l'ultimo studio ad essere chiamato in causa per l'ambiente lavorativo che, secondo alcuni ex dipendenti, risulta altamente tossico.Molti hanno confermato che ogni dipendente lavorava d70100 ore settimanalilodi11. Una delle cause di questa crisi sembra essere il mancato ascolto dei dipendenti da parte della società. A gennaio infatti lo studio aveva dichiarato che ci sarebbe voluto altro tempo per creare un prodotto di qualità e che quindi l'uscita del gioco avrebbe potuto subire ritardi. Lo staff che stava creando altri progetti, è stato quindi dirottato su11, in modo da non ritardare ulteriormente l'uscita.Un altro membro dello staff, secondo quanto dichiarato da Gamepur, ha dichiarato che lo studio ha mentito ai dipendenti assunti a breve termine, riguardo ...

Eurogamer_it : #NetherRealm risponde alle accuse lanciate dagli ex dipendenti. -