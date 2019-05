Netflix | arriva ' Tre metri sopra il cielo' | serie tv tratta dal romanzo di Moccia

Beyoncè lancia su Netflix il suo documentario : a sorpresa arriva anche l'album : Esce per Netflix Homecoming: A Film by Beyoncé : il documentario sulla indimenticabile performance di Beyoncé al Coachella , omaggio ai college e alle università americane storicamente black, HBCU,, ...

Suburra 3 si farà! Arriva la conferma ufficiale da Netflix : Suburra tornerà con la terza stagione. Arriva la conferma ufficiale di Netflix Ormai è ufficiale! Suburra tornerà con la terza stagione. Ad annunciare la notizia che tutti i fan della serie tv stavano aspettando è stato Netflix sui social. Il sito di streaming lo ha fatto con una foto di Alessandro Borghi che veste i […]

Arriva Undercover su Netflix - la Narcos olandese a caccia del più grande trafficante di ecstasy : trama e trailer : Netflix continua a raccontare storie sulla scia dei Narcos di tutto il mondo. Con l'arrivo di Undercover su Netflix, il catalogo alimenta ancora il numero dei suoi titoli di genere crime legato al traffico di droga, dopo i grandi successi mondiali di Narcos, Narcos: Mexico, El Chapo, La Reina del Sur e< Farina. Stavolta si tratta di una battaglia ambientata nel Vecchio Continente: Undercover è una serie fiamminga ispirata alla vera storia ...

La Casa di Carta 3 arriva il 19 luglio su Netflix (Video) : "La loro vacanza è finita": è così che Netflix annuncia la data di uscita della terza stagione de La Casa di Carta. L'appuntamento è per il 19 luglio 2019, quando in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile saranno finalmente caricati i nuovi episodi di quello che è diventato un fenomeno mondiale proprio grazie alla distribuzione tramite il servizio di streaming.Oltre alla data, però, Netflix ha anche rilasciato le prime immagini e, ...

Arriva Lucifer 3 su Netflix (e non è un Pesce d’aprile) : 5 motivi per recuperare la serie con Tom Ellis : Arriva finalmente Lucifer 3 su Netflix, e il tempismo é perfetto. Per preparare i fan all'uscita imminente della quarta stagione (si parla di maggio), la piattaforma mette a disposizione i tre capitoli della serie fantasy tratta dai fumetti Vertigo. Gli utenti, ma anche i curiosi, potranno cosí buttarsi in una lunga maratona alla scoperta di Lucifer Morningstar, il diabolico protagonista interpretato da Tom Ellis e apparso per la prima volta ...

In autunno arriva Apple Tv+ - lo streaming Apple che non è l'anti-Netflix : Ieri tutti gli occhi erano concentrati su Cupertino, sul mondo Apple, su quello che Tim Cook aveva da raccontare per far sognare ancora gli amanti dei device con la mela e (sperano da Cupertino) non solo. Il pezzo forte della presentazione era il lancio dello streaming Apple, annunciato ormai da mesi e anticipato dai tantissimi progetti accennati, definiti, solo sfiorati e che più volte vi abbiamo raccontato nei mesi ...

Arriva Apple tv+ - nuovo servizio di streaming che sfida Netflix | : Serie tv, documentari, film: così Cupertino si allea con Hollywood. Il servizio sarà attivo in 100 Paesi a partire da maggio

Arriva Apple tv+ - ecco il nuovo servizio di streaming che sfida Netflix : 'Le storie sono in grado di cambiare il mondo', dicono all'inizio Zack Van Amburg e Jamie Erlicht: sono loro che gestiscono la divisione Hollywood di Apple e che sono Arrivati da Sony, noti per il ...

Arriva Lucifer 3 su Netflix da aprile : ed è binge watching assicurato in attesa della quarta stagione : Buone notizie: dopo mesi di estenuante attesa, finalmente Arriva Lucifer 3 su Netflix. I fan possono gioire e prepararsi a un binge watching assicurato, così da prepararsi all'imminente nuova stagione - che secondo diverse voci trapelate online dovrebbe Arrivare proprio a maggio. Lucifer 3 su Netflix sarà disponibile dal 1° aprile: lo annuncia il profilo social italiano della piattaforma, spiegando che non si tratta di uno scherzo, né di un ...

«Stranger Things 3» arriva il 4 luglio su Netflix : il primo trailer : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiUn po’ fa impressione vedere come siano diventati grandi. Le guance rotonde iniziano pian piano a lasciare il posto a fisici filiformi, capigliature più curate e a una maturità nuova, sorprendente. La scopriamo attraverso le prime immagini della terza stagione di Stranger Things, la serie cult ...

Netflix - ad aprile arrivano 'Il nostro pianeta' e 'Le terrificanti avventure di Sabrina' : Il mese di aprile è alle porte e un nuovo pacchetto di contenuti è in arrivo su Netflix. Il colosso dello streaming ha iniziato a comunicare le anticipazioni del mese sul proprio canale YouTube, dove ha recentemente caricato ben due trailer, i cui titoli sono "Il nostro pianeta" e "Le terrificanti avventure di Sabrina - Parte 2". Il nostro pianeta in arrivo su Netflix Il primo titolo importante in arrivo sarà Il nostro pianeta. Si tratta di un ...

Netflix : da oggi - 15 marzo - arrivano 12 novità sul catalogo : Scopriamo le novità di questa giornata ricordando che, da domani, sarà rimossi dalla piattaforma Star Trek Beyond , film, e Il formidabile mondo di Bo , serie Tv,. novità, 15 marzo, Turn Up Charlie ...

Sony lancia PlayStation Now - arriva in Italia la 'Netflix dei videogiochi' : Ora è ufficiale: PlayStation Now è disponibile anche in Italia. Dopo aver raggiunto gli Stati Uniti, il Giappone e i principali stati europei, il servizio di Sony da martedì 12 marzo arriva anche nel ...