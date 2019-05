Grande come un bimbo di 3 mesi! Neonato da record, alla nascita pesa quasi 6 chili

(Di lunedì 6 maggio 2019) Tobias Newcombe è venuto al mondo al Waikato Hospital, in Nuova Zelanda, con parto naturale. A sua mamma non era stato detto nulla riguardo le sue dimensioni. "È un piccolo Hercules, non penso che vedrò nascere un altro bambino cosìnella mia carriera ..." ha detto l'ostetrica. Il ‘piccolo’ infattiva ben 5,8 kg, il doppio delle media per un. Solitamente un bambino raggiunge questo peso a 11 settimane. La mamma Nicolina Newcombe, 33 anni, è stata costretta a comprargli degli vestitini nuovi una volta lasciato l'ospedale perché nessuno degli abiti che aveva preso prima dellagli andava bene. Tobias è sano e non sembra esserci una ragione medica per le sue dimensioni, ha detto la madre. "Penso che il fatto che non sapessimo delle sue dimensioni sia stata una benedizione in un certo senso perché penso che se avessimo saputo … ci sarebbe stata molta pressione da parte dell'ostetrica per avere un cesareo” dice la madre.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...