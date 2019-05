Napoli-Lazzari | parla il presidente della SPAL | “Piace agli azzurri | a gennaio potevano

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019) Mercatosi avvicina: le parole delMercatoSimone Colombarini,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Queste le sue considerazioni:Queste le dichiarazioni delColombarini “Manuelal? E’ pronto per grandi palcoscenici, può giocare anche in grande squadre. E’ cresciuto tanto anche in fase difensiva, riesce a fare la fascia con ottimi risultati correndo fino al novantesimo minuto e anche oltre. Ce ne sono pochi come lui. Quanti soldi abbiamo chiesto? Spero di incassarne 20-25, di milioni. Se davvero la Juventus ne chiede 70 per Cancelo,può valere anche qualcosina in più. Ilera in pole per prendere ...

