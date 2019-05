Napoli | la soddisfazione di Koulibaly | “stagione positiva”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Successo in rimonta per ilnella gara di campionato contro il Cagliari, nelle ultime ore è arrivata anche ladel difensoresu Twitter: “vittoria e secondo posto matematico con tre giornate di anticipo”, ben 1.500 like. “Normale avere dei rimpianti, ma la nostra e’ stata comunque una stagione positiva”. Tanti i messaggi anche dei tifosi: “Sei molto forte, non andare via!”, “Sei la nostra roccia!”, “Bravo Kalidou”, “Grazie per questa stagione importante per il!”.Arriva però anche qualche critica: “Stagione positiva non direi, diciamo una buona stagione, ma sicuramente dovremmo fare di piu’… Speriamo per la prossima”, “I rimpianti che dovete avere sono per le eliminazioni dalla Coppa Italia e dall’Europa League, in campionato ...

