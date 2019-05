Napoli | la morte sul lavoro | operaio dei rifiuti muore schiacciato dall' autocompattatore

Noemi bimba di 4 anni lotta fra la vita e la morte a Napoli/ Mamma piange da 48 ore : Noemi è in gravissime condizioni a Napoli dopo l'intervento di venerdì notte: la Mamma è disperata, piange da 48 ore senza sosta

Napoli - il cordoglio del club per la morte di Luciano Comaschi : Napoli - Un pezzo del Napoli del passato se ne è andato oggi: parliamo di Luciano Comaschi , nato a Montichiari nel 1931, dal 1951 al 1960 titolare della corsia destra difensiva del Napoli. Ecco il ...

Attilio Manca - Napolitano spieghi perché si interessò alla morte dell’urologo di Provenzano : di Francesca Scoleri Fanno ben sperare alcune mosse del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che si stanno muovendo in totale discontinuità con chi li ha preceduti e la speranza che venga fatta luce su incredibili segreti di Stato va rafforzandosi. Dalle premesse che hanno mostrato, mi attendo un atto di giustizia verso un giovane, Attilio Manca, che a soli 34 anni ...

Napoli - morte nel cantiere di via Marina : uomo travolto e ucciso dal camion in retromarcia : travolto e ucciso dal camion. Un uomo è stato investito in via Amerigo Vespucci, all'altezza del parco della Marinella, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i...

Inter-Napoli - morte tifoso : Ciccarelli condannato a 3 anni e 8 mesi : MILANO - Si è concluso con cinque condanne il processo con rito abbreviato agli ultras accusati di rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui ...

Matteo Salvini a Napoli : 'I cretini inneggiano alla mia morte al Friday For Future' : Il ministro dell'interno Matteo Salvini era atteso da molti sostenitori di Lega Napoli, per il suo arrivo nella città partenopea, previsto in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Assente all'appuntamento il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a cui è subentrato il capo del Gabinetto, Attilio Auricchio. Matteo Salvini si reca a Napoli, per discutere circa la sicurezza pubblica Il ministro dell'interno si è ...

Morte Alberto Bucci : il messaggio di cordoglio del Napoli e di Carlo Ancelotti : Il mondo del Basket piange la scomparsa di Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e grande amico di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del tecnico azzurro e della SSC Napoli. Tutto il Napoli, ...