Napoli-Cagliari | il rigore c’era | spuntano nuove immagini

(Di lunedì 6 maggio 2019), ilc’era:Continuano le polemiche dopo il dubbio calcio diconcesso alieri sera contro il. Il direttore sportivo Carli a fine partita ha avuto uno sfogo pesante e il tutto non si è placato neanche il giorno dopo. Per questo motivo alcuni colleghi hanno provato a fare chiarezza, in particolare Fontani di Sky, esperto in termini di regolamento e non solo.Queste le sue parole “Si chiama “cross-air”. È il programma che hanno a disposizione i Var per valutare i fuorigioco e le situazioni di dentro-fuori area (o dentro/fuori il terreno di gioco). È capace di tirare una linea sottilissima proiettando per terra un punto aereo, il pallone o ad esempio la spalla del difensore che tiene in gioco l’attaccante. Non si vede in onda, viene ri-elaborato da un altro ...

Sport_Mediaset : #Cagliari furioso: 'Rigore assurdo, Var barzelletta. Al Napoli non avrebbero fatto una cosa così' - FOXSportsIT : Il Cagliari tuona dopo il rigore al Napoli 'Ci sentiamo presi in giro: la VAR è una barzelletta'. #NapoliCagliari… - SerieA : Il @sscnapoli ribalta la partita e si assicura il secondo posto in questo campionato. Napoli 2?? - 1?? Cagliari #NapoliCagliari #SerieATIM -