Napoli | al sit-in anticamorra anche il figlio del boss Rosario Piccirillo | “Rinnego mio

Sparatoria a Napoli : centinaia a sit-in - anche figlio di un boss : "Forza Noemi" urlano centinaia di persone radunate in piazza Nazionale, dove venerdi' la bimba di quattro anni e' stata colpita da un proiettile vagante. Al sit-in delle associazioni anticamorra partecipano numerosi familiari di vittime innocenti della criminalita': "Non vogliamo che quella bambina si aggiunga alla lista del nostro dolore". E con loro c'e' anche il figlio di un esponente di spicco di un clan malavitoso, Antonio Piccirillo, che ...

Mercato Napoli - sondato il terreno per Van de Beek : la situazione : Mercato Napoli, sondato il terreno per Van de Beek: la situazione Mercato Napoli Van de Beek| Il Napoli pensa al futuro e a quei profili che potrebbero realmente alzare il livello della rosa attuale. Sicuramente qualche accorgimento a centrocampo verrà fatto, ma forse anche qualcosa più di questo. Tanti i nomi accostati ai partenopei, tra cui anche Veretout che sembra addirittura già aver trovato un accordo di base. Se così fosse arriverà ...

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier-Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

Il lungomare di Napoli tinto di rosso per ricordare Ciro Esposito : Il lungomare si tinge di rosso per ricordare i cinque anni dagli spari che ferirono a morte il giovane tifoso del Napoli Ciro Esposito. Decine di tifosi si sono dati appuntamento in via Caracciolo, ...

Clima - sit-in nella banca a Napoli : “Non finanziare le fonti fossili” : Un sit-in di protesta a Napoli è stato promosso davanti ad una delle filiali dell’Unicredit ‘colpevole’ con altri istituti bancari, secondo i manifestanti appartenenti al movimento studentesco ambientalista “Friday for future”, di continuare a finanziare con miliardi il settore dei combustibili tradizionali. I manifestanti, raggiunta la sede della banca in via Verdi, hanno esposto uno striscione con la scritta ...

Mercato Napoli - spunta il nome di Bakayoko per il centrocampo : la situazione : Mercato Napoli, spunta il nome di Bakayoko per il centrocampo: la situazione Mercato Napoli Bakayoko| Che il Napoli cerchi un centrocampista non è sicuramente una novità. Gli azzurri stanno monitorando molti profili che potrebbero fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Tra questi il preferito è Jordan Veretout, calciatore della Fiorentina con il quale si dice si sia raggiunto addirittura un accordo di base, sia con ...

Napoli - non si molla l’idea Marcelo : la situazione : Mercato Napoli, Giuntoli monitora la situazione Marcelo: i dettagli Mercato Napoli Marcelo| Ferlain Mendy è un obiettivo del Napoli ma 60 milioni sono troppi e di conseguenza la trattativa resta davvero molto difficile. Sull’esterno francese del Lione c’è il fortissimo interesse del Real Madrid, che di conseguenza sta facendo capire che Marcelo potrebbe lasciare i Blancos a fine stagione. Napoli, si tiene d’occhio Marcelo ...

?Volontari Universiadi Napoli 2019 : requisiti - posti e come candidarsi : ?Volontari Universiadi Napoli 2019: requisiti, posti e come candidarsi Volontari Universiadi Napoli 2019: dal 3 al 14 luglio occhi puntati sul capoluogo campano per un evento di grande importanza che sarà ospitato proprio dalla città partenopea, a poca distanza dall’arrivo del Papa Francesco previsto prossimo 21 giugno 2019. Intanto chiariamo prima in cosa consiste l’evento? Le Universiadi o Olimpiade Universitaria: una ...

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Napoli - scoperto falso dentista nella centralissima via Roma : 100 euro a visita : Il falso dentista è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione all'...