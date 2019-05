Music Inside Rimini | ancora due giorni dedicati a musica professionale | sistemi integrati

Music Inside Rimini - al via la quarta edizione : Saranno realizzati infatti speciali Virtual Show, ovvero spettacoli di luci, video e effetti speciali, e Virtual Check, durante i quali sarà data la possibilità di toccare con mano le diverse ...

Music Inside Rimini - dal 5 al 7 maggio musica e tecnologie protagoniste in Fiera : ... come 'Lighting Designer @Work' dedicato al mondo luci, con artisti quali Jo Campana, Giovanni Pinna e Mamo Pozzoli, autori di spettacoli luminosi durante i concerti di Vasco Rossi, Ligabue, Gianna ...

Music Inside Rimini : "Da Zero a Elio e le Storie Tese" con Cesareo : Nel fitto calendario di eventi di Music Inside Rimini , la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in programma dal 5 al 7 maggio alla Fiera di Rimini, uno degli appuntamenti da non ...