Mourinho racconta Inter-Barcellona 2010 | ' Così fermammo Guardiola e Messi'

Lukaku si racconta : “Essere allenato da Mourinho era il mio sogno” : L’attaccante del Manchester United e della nazionale belga Romelu Lukaku si è raccontato a “I Signori del calcio“, in onda su Sky Sport Uno questa sera: “La Premier League è sicuramente il campionato più competitivo. E’ molto difficile in Premier perché ogni partita è in bilico, soprattutto quest’anno. Ma da 10 anni è così anche in Liga, da quando il Real Madrid e il Barcellona hanno iniziato la loro ...