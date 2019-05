MotoGP | GP Spagna La Spagna domina | ma per l' Italia non è un weekend da buttare

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 : un commissario ruba una polsiera della moto di Rins! : Per un cimelio si fa di tutto e così al termine della gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della motoGP un commissario ha approfittato dei festeggiamenti di Alex Rins con i propri tifosi per il secondo posto raggiunto per staccare una polsiera dalla moto infilandosela in tasca. LE IMMAGINI DEL FURTO SULLA moto DI RINS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGP - GP Spagna. Marquez : 'Resettato Austin'. Dovizioso : 'Qui soffriamo' : Archiviata la caduta di Austin, Marc Marquez si riscatta sul circuito di casa, nel Gran Premio di Spagna, dominando l'intera gara e riacquistando la prima posizione in classifica piloti , "spodestando"...

MotoGP - GP Spagna. Vinales : 'Podio che vale una vittoria'. Rossi : 'Siamo medi in tutto' : E' stato un weekend complicato per i due piloti Yamaha quello del Gran Premio di Spagna. Maverik Vinales e valentino Rossi hanno concluso rispettivamente terzo e sesto. Un fine settimana sottotono per ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

MotoGP Spagna - Dovizioso : "Ci aspettavamo un pochino di più" : Andrea Dovizioso ammette la delusione per il risultato del GP di Spagna, ma guarda fiducioso al futuro: "È un peccato, volevamo andare a casa col podio ma non ce l'abbiamo fatta - ha detto il pilota ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Potevo fare di più - Vinales è salito sul podio. Gara condizionata dalle qualifiche” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una bella rimonta durante il GP di Spagna 2019, dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza è riuscito a risalire fino al sesto posto limitando i danni in sella alla sua Yamaha. Il Dottore ha faticato per tutto il weekend e il risultato finale non può soddisfarlo completamente anche se è riuscito a salvarsi, ora Marc Marquez è a nove punti di distacco nella classifica del Mondiale. Il centauro ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una gara da bene ma non benissimo - volevo il podio” : “bene ma non benissimo”. Questo è il riassunto del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può definirsi soddisfatto del suo quarto posto nella gara di Jerez de la Frontera, ed i motivi li spiega ai microfoni di Sky Sport. “volevo il podio – esordisce – Peccato non essere stato in grado di centrare il terzo posto. La gara è stata veloce sin da subito e non mi ha ...

MotoGP Spagna - il Dottore non guarisce dalle 'ferite' del sabato : Rossi solo sesto : Dopo la caduta di Austin, Marc Marquez si riscatta e trionfa in solitaria nel Gp di Spagna a Jerez. Alle sue spalle il sempre più sorprendente Rins in sella alla Suzuki, davanti a Vinales, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non entrano mai realmente in gara e devono accontentarsi rispettivamente della quarta e della sesta piazza. Marquez ritorna in vetta al Mondiale C'era grande attesa per la quarta gara del Motomondiale 2019 a Jerez, una ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - Highlights e sintesi : dominio di Marc Marquez - Dovizioso quarto - rimonta di Valentino Rossi : Marc Marquez ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda ha ben controllato in avvio della gara e poi è scappato via non lasciando spazio agli avversari, il Campione del Mondo ha ampiamente riscattato la caduta di Austin e si è portato in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio su Alex Rins che oggi ha concluso in seconda piazza dopo il trionfo negli USA. Buon quarto posto di Andrea ...

Pagelle MotoGP - GP Spagna 2019 : Marquez si riscatta - Rins si conferma - Vinales non sbaglia - Rossi risale - Ducati sufficienti : Come era preventivabile è Marc Marquez a salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Una gara attenta e impeccabile del campione del mondo, che ha vinto con merito. Lo spagnolo chiude a pieni voti, come i due piloti del team Yamaha Petronas, nonostante alterne fortune, quindi Ducati e Yamaha ufficiali, con i propri quattro piloti, fanno il massimo possibile di giornata. Male, invece, Jorge Lorenzo e ...

MotoGP di Spagna - vittoria di Marquez : Dovizioso e Rossi fuori dal podio : A Jerez la vittoria va a Marc Marquez (Honda). Sul podio del MotoGp di Spagna a seguire Alex Rins (Suzuki), Maverick Vinales (Yamaha). Il francese Fabio Quartararo, che ieri ha aveva conquistato la pole position, ha dovuto abbandonare la gara che lo stava vedendo protagonista. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso e quinto piazzamento Danilo Petrucci in sella a Yamaha. Valentino Rossi, partito dalla quinta fila, ha conquistato il sesto ...

MotoGP - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...