Moto2 | Baldassarri vola | il titolo si gioca a 1 | 75

Motomondiale : Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli trionfano a Jerez - l’Italia sogna per i Mondiali Moto2 e Moto3 : La domenica del Motomondiale di Jerez de la Frontera è stata trionfale per i colori azzurri nelle classi Moto2 e Moto3, con i convincenti successi di Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli che hanno rilanciato ulteriormente le ambizioni italiane per la classifica iridata in entrambe le categorie. Più in generale questo avvio stagionale ha evidenziato la ricchezza del vivaio nostrano, sempre più vicino numericamente e qualitativamente a quello ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Spagna : vince Baldassarri. 2° Navarro - 3° Fernandez : Jorge Navarro è alla prima pole stagionale, l'undicesima in Moto2 per l'italianissima Speed Up. Lo spagnolo parte davanti a tutti dopo l'ottimo terzo posto di Austin, al suo fianco Alex Marquez, qua ...

Moto2 - arriva il tris di Baldassarri - : Terzo successo su quattro gare per Lorenzo Baldassarri nella Moto2. Il pilota del team Flexbox HP 40 si è imposto anche nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Il centauro ...

Moto2 - Jerez : Baldassarri vince e allunga in classifica : Jerez - Lorenzo Baldassarri si lascia alle spalle il passo falso di Austin e conquista la terza vittoria stagionale, in quattro gare, trionfando nella classe Moto2 del Gp di Spagna . L'italiano del ...

Moto2 : Baldassarri torna a vincere e vola nel mondiale! Secondo Navarro : E' l'anno del Balda. L'italiano torna alla vittoria, facendo dimenticare al mondo intero il passo falso di Austin. Lorenzo vince senza grossi patemi, diventando veramente il grande favorito per il mondiale. Nessuno ferma Lorenzo Baldassarri. Ci prova Fernandez ad inizio corsa,...

Moto2 - GP Spagna 2019. Lorenzo Baldassarri : “Bellissima vittoria - il weekend era partito male ma poi…” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale Moto2. Il pilota italiano si è imposto a Jerez, ha infilato il terzo successo stagionale su quattro gare disputate e ha allungato in testa alla classifica generale: il marchigiano ora cerca la fuga verso il titolo iridato, il cammino è appena incominciato ma i segnali arrivati in questi primi due mesi di gare sono stati estremamente confortanti. Lorenzo Baldassarri ha ...

Moto2 - Lorenzo Baldassarri : “Bellissima vittoria - il weekend era partito male ma poi…” : Lorenzo Baldassarri ha vinto il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale Moto2. Il pilota italiano si è imposto a Jerez, ha infilato il terzo successo stagionale su quattro gare disputate e ha allungato in testa alla classifica generale: il marchigiano ora cerca la fuga verso il titolo iridato, il cammino è appena incominciato ma i segnali arrivati in questi primi due mesi di gare sono stati estremamente confortanti. Lorenzo Baldassarri ha ...

Moto2 Spagna - Baldassarri trionfa e allunga in classifica : Lorenzo Baldassarri vince il GP di Spagna e centra il terzo successo stagionale in Moto2, riscattando la caduta di Austin e piazzando un allungo importante in vetta al mondiale . Il marchigiano ha ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 – Baldassarri trionfa a Jerez - battuti Navarro e Fernandez : tris stagionale per il pilota italiano : Il pilota del Pons Racing vince davanti a Navarro e Fernandez, centrando il terzo successo in quattro gare Terza vittoria su quattro gare per Lorenzo Baldassarri, il pilota italiano riscatta la battuta a vuota di Austin e torna sul gradino più alto del podio nel Gp di Jerez. Un successo voluto e meritato per il rider del Pons Racing, che precede sul traguardo gli spagnoli Navarro e Fernandez. Quarta posizione invece per Luthi, abile a ...

Moto2 - GP Spagna : pole per Jorge Navarro. Bulega e Baldassarri in seconda fila : C'è Navarro in pole position. Con la Speed Up e contro l'esercito delle Kalex che monopolizzano gran parte della griglia in Moto2. La seconda soddisfazione giornaliera di Luca Boscoscuro, patron del ...

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...