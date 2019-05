Mosca vuole un incontro pan-ortodosso per superare la crisi ucraina

Volley - Champions League 2019 : Civitanova vuole espugnare Mosca - Lube all’esame Dinamo per avvicinare le semifinali : Civitanova si rituffa nella sua avventura europea ed è pronta per affrontare la durissima trasferta sul campo della Dinamo Mosca, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile. La Lube sarà impegnata oggi pomeriggio (ore 17.00 italiane) di fronte al pubblico rovente dello Sports Palace, i cucinieri cercheranno il colpaccio nella capitale russa per avvicinare la qualificazione alle semifinali ...