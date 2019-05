Mosca | aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza | 41 morti

Aereo in fiamme : Mosca - morte 41 persone : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Nell'incidente all'aeroporto di Mosca , dove oggi è atterrato un Aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone che erano a bordo: lo riferisce il Comitato investigativo ...

Russia - aereo in fiamme dopo atterraggio d’emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca : 41 morti [FOTO e VIDEO] : Nell’incidente all’aeroporto di Mosca, dove oggi e’ atterrato un aereo in fiamme sono morte 41 persone sulle 78 persone che erano a bordo: solo 37 i sopravvissuti. A bordo erano presenti 78 passeggeri. Stando alle prime ricostruzioni, il volo era decollato per Murmansk alle 17.50 ora locale (le 16.50 in Italia) e subito ha lanciato un SOS chiedendo un atterraggio di emergenza ed è rientrato nella pista da cui era appena ...