Montalbano | Stasera l' episodio Par Condicio

Montalbano - Par Condicio : Stasera su Rai 1 : Per la serie di repliche del Commissario Montalbano, Stasera su Rai Uno va in onda l'episodio Par Condicio, realizzato nel 2005.

Il commissario Montalbano Par Condicio streaming e trama stasera in tv : Il commissario Montalbano Par Condicio va in onda stasera in tv lunedì 6 maggio 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2005 e si ispira a due racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il commissario Montalbano Par Condicio: trama Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in ...

Il commissario Montalbano - stasera su Rai Uno alle prese con 'Una faccenda delicata' : Continuano su Rai Uno le repliche de Il commissario Montalbano, ogni settimana in prima serata. Il celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri ci farà compagnia anche a 'Pasquetta'. stasera lunedì 22 aprile, infatti, la Rai trasmetterà in replica il primo episodio della decima stagione dal titolo 'Una faccenda delicata'. Andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2016, il 27esimo episodio della serie è importante soprattutto ...

Incendio Notre Dame di Parigi - speciali in diretta tv : interrotto Stasera Italia - buca Otto e Mezzo - salta Montalbano - in campo Porro e Di Bella : Un Incendio ha interessato la Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, in fiamme dalle 19.50 di lunedì 15 aprile 2019 e le tv di tutto il mondo hanno puntato le telecamere sulla maestosa opera gotica avvolta dal fuoco. Il micidiale Incendio ha distrutto il tetto e ha portato al crollo della guglia centrale, seguito in diretta tv e sui social grazie alla copertura delle varie testate giornalistiche che stanno coprendo l'evento live: no-stop per le ...

