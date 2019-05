Mobilita le forze dell’ordine perchè hanno rubato l’auto con la figlia dentro | ma cercava

Libia - l’esercito di Haftar avanza verso Tripoli : scontri a sud della capitale. Si Mobilitano le forze fedeli ad Al Sarraj : L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar si trova 100 chilometri a sud di Tripoli. Per questo le forze di Zintan e Misurata, che appoggiano il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al Sarraj, si sono mobilitate per fronteggiare l’avanzata. La situazione in Libia torna critica, a soli dieci giorni dalla “Conferenza nazionale“, l’incontro sotto l’egida dell’Onu ma solo con partecipanti ...