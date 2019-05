Milano | parte la maratona delle Stem | al Corriere arrivano le «Innovatrici»

A Milano parte la maratona di STEMintheCity : tre giorni di eventi tra arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano? «Leonardo è venuto a Milano, e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza», ha detto il sindaco Beppe ...

Milano : Sala - 'furioso per parte politica che tollera striscione Mussolini' : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Io sono furioso per quello che è successo a Milano con lo striscione inneggiante a Mussolini e sono furioso perché una parte della politica tollera queste cose". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla trasmissione 'Tribù' di Sky Tg24, sul recente episod

Verona come Milano - parte il rilancio del suo nucleo più antico : Milano, 30 apr., askanews, - come Milano ha rilanciato negli ultimi anni il quartiere delle Cinque Vie, il cuore dell'antica città romana, Verona cerca di seguire l'esempio con il rilancio di ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : si parte al Palaleonessa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall’ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L’Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

Salute e benessere - riparte da Milano il tour del Social Camper : Milano, 17 aprile 2019 - riparte da Milano il tour del Social Camper, la struttura itinerante che porta tra i cittadini la cultura della prevenzione e della cura della Salute. Nato due anni fa dalla ...

Compra 4 biglietti Napoli-Milano e cambia più volte data e ora : alla partenza del treno trova la Polizia : A seguito di una segnalazione, una pattuglia della Polizia Ferroviaria , a bordo di un treno alta velocità in partenza dalla stazione di Napoli Centrale , ha sorpreso un pakistano con 4 titoli di ...

Lazio - il sergente riparte da Milano : Inutile quindi piangere sul latte versato, date a Milinkovic un'altra palla e si solleverà sul mondo. Poco importa che fra i pali possa tornare il gigante Donnarumma, chiedete ad Handanovic cosa ...

Troppo inquinamento a Milano - il tenore rinuncia a parte delle recite alla Scala : È per 'l'inquinamento di Milano' che ha causato una broncopatia acuta che il tenore Marcelo Alvarez ha dovuto rinunciare ad alcune delle recite di Manon Lescaut in scena alla Scala di Milano. Così ...

Milano. 700 partecipanti alla prima edizione di Rinfresca la tua scuola! : Sono state circa 700, tra volontari di associazioni, genitori, bambini e ragazzi, le persone che hanno partecipato attivamente alla ripulitura

Milano : Comune - 700 partecipanti per debutto 'Rinfresca la tua scuola!' (2) : (AdnKronos) - "La collaborazione di Brico io al progetto esprime a pieno la nostra mission: essere vicini alle esigenze dei nostri clienti ed essere considerati il negozio di riferimento di quartiere - afferma Paolo Micolucci, direttore commerciale della catena Brico io, che conta oltre 100 negozi s

Milano : Comune - 700 partecipanti per debutto 'Rinfresca la tua scuola!' : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Sono state circa 700, tra volontari di associazioni, genitori, bambini e ragazzi, le persone che hanno partecipato attivamente alla ripulitura di oltre 8mila metri quadrati di muri di 30 scuole milanesi, dall'infanzia alla secondaria di I grado. Sono stati ridipinti muri

Borsa Italiana oggi - Milano parte in rialzo. Spread stabile : Buona partenza per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,21% a quota 21.751 punti. stabile lo Spread tra Btp e bund tedeschi a 252 punti, col ...

Artisti di frontiera (Marcovinicio) - artisti anti-sovranisti (Oleg Kulik e Ibrahim Mahama) - l’arte si fa politica. Ecco le anticipazioni di Mi-Art che parte domani. Arriva a Milano tutto il mondo dell’arte internazionale : È sempre Arrivato prima degli altri: alla Bocconi insegna “Gestione della crisi e dei processi di risanamento”. Il suo studio, fra i più importanti Italia, è specializzato in strategie fiscali e d’impresa. Alessandro Danovi, collezionista di originalissime sculture (sulla scrivania tiene d’occhio un gigantesco ovale in agata) ha trasformato gli ampi saloni neoclassici in “Studio Gallery”, il primo a inaugurare nella rutilante ...

Olimpiadi 2026 - il Cio parte con l'esame della candidatura Milano-Cortina : ... il romeno Octavian Morariu - accolta all'aeroporto di Venezia da un grande schermo con il logo della candidatura e le due parole "Dreaming together" " anche il numero uno dello sport italiano ...