Milano Appello Borse Lavoro don Gino Rigoldi

La Corte di Appello di Milano ha prosciolto Giulia Ligresti dalle accuse di falso in bilancio e aggiotaggio per cui era stata condannata nel 2013 : Giulia Ligresti, figlia di Salvatore Ligresti, è stata assolta dalla Corte di Appello di Milano per le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio per cui nel 2013 aveva patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi. Giulia Ligresti era

La Corte d'Appello di Milano assolve Giulia Ligresti : La Corte d'Appello di Milano ha accolto l'istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e ha revocato il patteggiamento in primo grado a 2 anni 8 mesi di carcere ...

Fonsai - la corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti : revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi : La corte d’Appello di Milano ha accolto l’istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e ha revocato il patteggiamento in primo grado a 2 anni 8 mesi di carcere assolvendola definitivamente. Giulia Ligresti era imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito del caso Fonsai. L'articolo Fonsai, la corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti: revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi proviene da Il ...

Milano - ex suora accusata di abusi e stalking condannata in Appello a tre anni e mezzo : L'ex suora Maria Angela Farè è stata condannata dalla Corte di Appello di Milano a tre anni e mezzo di carcere e al versamento di 50 mila euro alla famiglia della vittima. La religiosa è accusata di aver violentato Eva Sacconago, successivamente morta suicida all'età di 26 anni. Il tribunale ha condannato la donna soltanto per l'ultimo abuso, tralasciando quelli precedenti. La suora è stata condannata per violenza sessuale e stalking È stata ...

Foreign fighter pentito - appello da Siria : "Riportatemi a Milano" : Monsef el Mkhayar, marocchino arruolatosi nello Stato islamico e catturato dalle Forze Siriane democratiche, lancia il suo appello: "Sono pentito, portatemi via" Segui su affaritaliani.it

Fonsai - Corte d'appello di Torino annulla le condanne : atti a Milano : La Corte d'appello di Torino ha annullato le condanne pronunciate in primo grado nel 2016 sul caso Fonsai e ha disposto il trasferimento degli atti a Milano . Una scelta che ha annullato le condanne ...

La Corte d’Appello di Torino ha cancellato le condanne di Salvatore e Jonella Ligresti per il caso Fonsai : il processo sarà rifatto a Milano : La Corte d’Appello di Torino ha cancellato per incompetenza territoriale le condanne di primo grado di Salvatore e Jonella Ligresti nel processo sul caso delle falsificazioni dei bilanci del gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (Fonsai). Il processo di primo grado andrà quindi