Milano Alla Fiera di Rho al via Seeds Chips | The Global Food Innovation Summit

Borsa Milano apre in netto calo. L'Asia affonda dopo le minacce di Trump sui dazi alla Cina : La Borsa di Milano apre in netto calo, in scia con L'Asia dopo le minacce degli Usa alla Cina sui dazi . Il primo indice Ftse Mib cede il 2,05% a 21,316 punti. Partenza in salita per lo spread fra ...

Maltempo Milano : allagamenti per le forti piogge [GALLERY] : forti piogge si sono registrate oggi, 5 Maggio 2019, anche a Milano: nelle immagini gli allagamenti in Viale Emilio Zola. L'articolo Maltempo Milano: allagamenti per le forti piogge [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano. Dalla Caritas Ambrosiana aiuti alimentari a 18mila famiglie : ... «contiene una pluralità di dimensioni: creatività, ingegno, piacere, economia. È anche e soprattutto condivisione e solidarietà. Come giustamente ci ricorda Milano Food City che inaugura la ...

Ciclismo : arrivano cinque Daspo per i lanciatori di fumogeni alla Milano-Sanremo : arrivano i primi Daspo anche per il Ciclismo: cinque persone, tra i venti e i trent’anni, sono state denunciate dai carabinieri di Diano Marina in quanto ritenuti responsabili del lancio di fumogeni che, sul Capo Berta, ha notevolmente disturbato il passaggio dell’ultima Milano-Sanremo. I cinque, inoltre, sono destinatari del provvedimento che di solito viene inflitto nel calcio, ma che nelle due ruote non s’è mai visto. ...

Milano. M2 : modifiche alla linea per lavori di impermeabilizzazione della galleria : Proseguono i lavori per il completo rinnovamento della linea M2 della metropolitana. Con un investimento complessivo di oltre 440 milioni

Zubin Mehta alla Scala di Milano : a 83 anni il maestro torna con un mese di concerti : In ben sette occasioni, a maggio, il maestro indiano Zubin Mehta salirà sul podio al Teatro alla Scala di Milano. Da Bruckner alla collaborazione con Maurizio Pollini, il Piermarini festeggia a 83 anni una leggenda della musica con diversi concerti a appuntamenti andati già quasi del tutto esauriti.Continua a leggere

Milano - corteo per Sergio Ramelli e saluti romani davanti alla lapide : la procura indaga per “manifestazione fascista” : La procura di Milano ha aperto un’indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. Nell’inchiesta, coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone e condotta dalla Digos, si prevedono molti indagati in considerazione del fatto che davanti al murale di Sergio Ramelli quasi tutti i partecipanti hanno ...

OPERA/ "Arianna" senza "Nasso" alla Scala di Milano : Il cast, sontuoso, include il sovrintendente e direttore artistico della Scala, Alecander Pereira, nel ruolo, recitato, del maggiordomo

Milano - braccia alzate e saluto romano alla commemorazione per Sergio Ramelli. Due feriti negli scontri : Si è conclusa con il triplo ‘Presente‘ e il braccio alzato per il saluto romano la commemorazione per Sergio Ramelli a Milano alla quale hanno partecipato circa 1000 persone. Al termine della “passeggiata”, come l’hanno definita i militanti, concordata con la forza pubblica, i manifestanti si sono schierati silenziosamente davanti alla lapide in via Paladini, dove il giovane di estrema destra venne aggredito il 29 ...

Milano - l'estrema destra si scontra con la polizia ma alla fine arriva l'ok al corteo 'vietato' : Tensione altissima a Milano, lunedì sera tra piazzale Susa e viale Romagna durante il raduno di militanti di estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli, chi era, . I partecipanti hanno ...

Milano - arrestato un borseggiatore in azione alla stazione Centrale : Milano, 28 aprile 2019 - Due persone sono state arrestate dalla polizia alla stazione Centrale di Milano . Durante un'attività antiborseggio, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava tra alcuni ...

Milano. Nuovo impulso alla riforma sanitaria : Sottoscritto l’accordo integrativo regionale che finalizza 32 milioni di euro previsti dalla Convenzione nazionale per i Medici di Medicina Generale

Il balletto di Wayne McGregor alla Scala di Milano : Musica che non ha nulla a che vedere con l'inquieto mondo sonoro e acustico della scrittura di Woolf. La danza è molto spesso bella, tutti passi e tutti in dinamica: il McGregor consueto e migliore. ...

25 aprile - a Milano insulti alla Brigata ebraica : "Assassini e terroristi" : La Brigata ebraica ancora nel mirino. Il corteo milanese per il 25 aprile riaccende le polemiche sulla partecipazione della comunità ebraica al corteo per la Liberazione. Un gruppo di filo-palestinesi, infatti, li ha contestati al grido di "assassini, assassini".Come ogni anno, l'episodio è avvenuto all'arrivo del corteo in piazza San Babila. Quella delle contestazioni anti-ebraiche al corteo del 25 aprile è una storia che, purtroppo, si ripete ...