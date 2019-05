Milan | Leonardo mette le cose in chiaro | “nessuna smobilitazione senza Champions

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il direttore dell’area tecnica delha parlato dopo il match con il Bologna, analizzando vari temi tra cui il caso Bakayoko Serata complicata per il, risolta dai gol di Suso e Borini che permettono ai rossoneri di battere il Bologna e tornare al quinto posto in classifica a tre punti dalla zonaSpada/LaPresseUna vittoria passata in secondo piano dopo il caso Bakayoko, scoppiato nel primo tempo per une preciso ammutinamento del francese all’indirizzo di Gattuso. Su questa vicenda e su altri temi è intervenuto nel post garaai microfoni di Sky Sport: “quello di Bakayoko sarà un caso che verrà discusso internamentepubblicizzare i provvedimenti. Lui ha subito moltein queste settimane, poi gli errori sono errori e interverremo. Ha tantepositive, ma se sbaglia, paga. Come tutti. Non dobbiamo intervenire ...

